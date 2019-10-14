ХК «Сочи» проиграл ЦСКА со счетом 2:0

В минувшее воскресенье, 13 октября, на льду сочинского дворца спорта «Большой» хозяева площадки не смогли одолеть столичный ЦСКА. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу москвичей.

Как сообщили в пресс-службе ХК «Сочи», первую шайбу в ворота «леопардов» отправил Кирилл Капризов во втором игровом отрезке. За 15 секунд до окончания второго тайма москвичи удвоили счет.

По словам и.о. главного тренера «Сочи» Леонида Береснева, команду немножко подкосило тройное удаление во втором периоде. «Были моменты, которые могли привести к другому результату. Идем дальше, готовимся. Думаю, что дальше будет лучше», - сказал он на пресс-конференции после матча.

Домашняя серия продолжится двумя матчами в «Большом»: 16 октября против «Магнитки» и 18 октября – против «Сибири».

В настоящий момент ХК «Сочи» находится на предпоследнем, 11-м месте турнирной таблицы конференции «Запад». ЦСКА – лидирует.

Василий Хитрых