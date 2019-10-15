Опыт полного цикла

Завод Oril Industrie, принадлежащий французской фармацевтической компании Servier, находится в Нормандии и производит не только знаменитый детралекс для лечения хронических заболеваний вен, но и обеспечивает активной субстанцией фармпроизводство Servier по всему миру. Включая завод «Сервье РУС» в Новой Москве, который больше десяти лет производит препараты для российского рынка. Для Servier Россия входит в тройку лидирующих рынков с высоким уровнем потребления продукции компании в €273 млн наряду с Китаем (€365 млн) и Францией (€196 млн). То есть французская фармкомпания свое стратегическое развитие связывает с российским фармрынком. Что пока еще редкость для западной фармкомпании.

Научно-производственный комплекс Oril Industrie французской группы Servier находится в небольшом городе Больбек в Нормандии неподалеку от Гавра. Здесь производят 98% активных субстанций для всех оригинальных препаратов, выпускаемых группой Servier во Франции и еще восьми странах. Это основная индустриальная площадка группы по производству фармацевтических субстанций и популярного препарата детралекс для лечения хронических заболеваний вен. Oril Industrie работает круглосуточно, на заводе 800 сотрудников, его товарооборот — €220 млн в год.

Завод располагается в зданиях бывшей текстильной фабрики. Его руководство приложило немало усилий к тому, чтобы сохранить исторический архитектурный ландшафт. Глядя на черепичные крыши старых построек и длинную трубу из красного кирпича, ухоженные газоны, можно подумать, что здесь модное лофт-пространство, а не фармпроизводство. Oril Industrie — это одновременно и производственные подразделения, и научно-исследовательский центр, в котором разрабатывают новые молекулы, а также доводят их до промышленного производства. Центр промышленного R&D сопровождает весь цикл производства. Такой микс обеспечивает гибкость, эффективность и контроль всех процессов на заводе.

Площадка Oril Industrie в Нормандии обеспечивает активной субстанцией заводы Servier по всему миру. Это также позволяет компании контролировать качество препаратов на всех этапах производства. Открытый в 2007 году в России фармацевтический завод полного цикла производства «Сервье РУС» на территории Новой Москвы использует исключительно нормандскую субстанцию. Директор Oril Industrie Кароль Робан говорит: «Наша площадка является стратегической для компании. Система управления качеством охватывает все производственные процессы и гарантирует полное соответствие самым высоким требованиям международного стандарта GMP».

Препарат детралекс производят на Oril Industrie в огромных количествах — 1,3 тыс. тонн в год для 23 млн пациентов. Контроль качества ведется постоянно: ежегодно проводится более 6 тыс. анализов. Площадка регулярно инспектируется, каждый год компанию посещают уполномоченные инспекторы из разных стран, в том числе из России. Они проверяют площадку на соответствие правил производства препаратов, принятых у себя в стране.

Компания Servier планирует расширять свой портфель и делает ставку на собственные разработки, в которые ежегодно инвестирует 25% оборота без учета дженериков. Задача исследовательского центра Oril Industrie, в котором работает пятая часть сотрудников предприятия,— довести новые молекулы, которые получают в небольших количествах и с помощью методик, которые трудно воспроизвести в промышленных масштабах, до отлаженного промышленного производства. Причем сделать это с учетом таких факторов, как экологичность (72% отходов завод перерабатывает, в год проводится 25 тыс. анализов воды), экономическая целесообразность и соблюдение стандартов качества. Сейчас у компании на разных стадиях разработки находится 33 оригинальных препарата. Servier занимается разработкой лекарств для пяти групп заболеваний: сердечно-сосудистые, диабет, онкологические, иммуновоспалительные и нейродегенеративные. При этом делает ставку на онкологию: 16 препаратов из 33 — противораковые. Около 50% бюджета R&D компания инвестируется в это направление.

Исследовательский центр Oril Industrie сотрудничает с полусотней научных институтов мира. Работники завода ведут 45 проектов по разработке новых молекул, в том числе для других производителей. «Мы делимся опытом и знаниями с другими представителями фармбизнеса, участвуем в партнерских проектах, оказываем разного рода услуги, выступаем субподрядчиком в производстве. Прибыль от нашей деятельности как подрядчика фармацевтических компаний составляет €10 млн»,— рассказывает директор исследовательского центра Oril Industrie Люсиль Вайс-Людо.

Компания планирует продолжать выводить на российский рынок новые препараты. По словам управляющего директора Servier по международным операциям в Центральной, Восточной Европе и Канаде Антуана Бейвера, «компании важно работать в стабильных условиях, но ее руководство готово к новым правилам ценообразования в России». Для Servier Россия входит в тройку лидирующих рынков с высоким уровнем потребления продукции компании в €273 млн наряду с Китаем (€365 млн) и Францией (€196 млн). То есть французская фармкомпания свое стратегическое развитие связывает с российским фармрынком. Что пока еще редкость для западной фармкомпании.

Дарья Николаева