Число погибших из-за тайфуна в Японии возросло до 47 человек

Число погибших в результате тайфуна Хагибис в Японии увеличилось до 47 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести, передает агентство «Киодо». Как сообщает телеканал NHK, более 52 тыс. домохозяйств в Токио и окружающих районах остались без электричества.

По прогнозу синоптиков, сегодня вечером, 14 октября, в пострадавших от тайфуна районах снова ожидаются сильные дожди. Метеорологи призывают граждан держаться подальше от рек и горных склонов. Из-за непогоды уже разрушились плотины на 21 реке.

Тайфун обрушился на Японию в конце прошлой недели. В результате разгула стихии пострадали 189 человек. В 11 префектурах страны продолжаются спасательные работы. Аэропорты и большинство железнодорожных вокзалов возобновили свою работу, но было отменено более 800 внутренних рейсов.