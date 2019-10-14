В Японии количество жертв тайфуна Хагибис возросло до 39 человек

В Японии в результате самого мощного за 60 лет тайфуна Хагибис погибли 39 человек, 189 пострадали, 17 числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Kyodo. Ранее сообщалось о 33 погибших.

По информации телеканала NHK, 136 тыс. домов в Японии остаются без водоснабжения, а 4,3 тыс. — без электричества.

В 11 префектурах страны продолжаются спасательные работы. В некоторых районах реки вышли из берегов, а уровень воды поднялся до второго этажа домов, в нескольких городах произошли сходы оползней. Аэропорты и большинство железнодорожных вокзалов возобновили свою работу после приостановки, однако более 800 внутренних рейсов было отменено.