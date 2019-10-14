Городские власти согласовали проведение митинга коллективом завода Дзержинского

Администрация Перми согласовала проведение митинга сотрудников ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» 18 октября. Об этом "Ъ-Прикамье" рассказал руководитель профсоюзной организации предприятия Рим Галимзянов. По его словам, возможное количество участников митинга, которое указано в уведомлении, 500 человек. Напомним, работники завода решили выйти на улицу с целью привлечь внимание властей к ситуации на предприятии. На сегодняшний день ФГУП не заключило контракт с основным партнером — производителем зенитных ракет АО «ВМП «Авитек». Из-за этого без работы могут остаться до 70% сотрудников предприятия, говорят на заводе. По словам господина Галимзянова, 10 октября работники ФГУП должны были получить зарплату, но в итоге основной части сотрудников она не была начислена из-за нехватки средств.

Отметим, что 18 октября в день митинга в Пермь должны прибыть вице-премьер Виталий Мутко и полпред в ПФО Игорь Комаров.