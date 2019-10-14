Суд отпустил бывшего вице-губернатора Челябинской области Сандакова из колонии

Копейский городской суд заменил бывшему заместителю губернатора Челябинской области Николаю Сандакову, осужденному за коррупционные преступления, неотбытый срок лишения свободы в колонии на принудительные работы. Решение принято 14 октября, прокуратура не возражала против удовлетворения заявления, сообщает пресс-служба горсуда.

Николай Сандаков направил ходатайство о замене неотбытого срока в колонии более мягким наказанием в июле этого года. Суд учел, что осужденный отсидел в колонии половину срока, не имел взысканий, не нарушал режим, частично выплатил назначенный штраф, имеет на иждивении троих детей и пожилых родителей. Наказание в виде принудительных работ он будет отбывать два года семь месяцев.

Напомним, 5 октября 2018 года Советский районный суд Челябинска приговорил бывшего вице-губернатора к 5,5 года лишения свободы колонии строгого режима и штрафу в размере 7 млн руб. Он был признан виновным в мошенничестве на 1,5 млн руб. и получении взятки в виде охраны дома стоимостью более 1 млн руб.

Подробнее о приговоре читайте в публикации “Ъ” «Мошенничество и взятка на пять с половиной».

Юлия Гарипова, Челябинск