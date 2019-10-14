РФПИ с партнерами запустили совместный фармхолдинг

Консорциум инвесторов закончил формирование холдинга Alium, созданного в ходе объединения фармацевтических предприятий «Оболенское» и «Биннофарм». В числе инвесторов — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ), а также крупные ближневосточные фонды в партнерстве с АФК «Система» и ВТБ.

Доля консорциума инвесторов во главе с РФПИ составила 23%, АФК «Система» получила 26,3%, ВТБ — 38,5%, сообщается в пресс-релизе АФК. Компания уточнила, что оплатила дополнительные акции «Оболенского» принадлежащими ей 88,7% акций «Биннофарма».

Производственные площади Alium превышают 70 тыс. кв. м, в составе холдинга — четыре производственных комплекса в Москве и Подмосковье. «Диверсифицированный портфель Alium включает около 200 препаратов в таких терапевтических группах, как пульмонология, неврология, кардиология, гастроэнтерология, инфекционные и простудные заболевания, флебология, болеутоляющие»,— добавили в АФК.

О том, что «Система» и ВТБ создают совместный фармхолдинг, стало известно в декабре 2018 года. Корпорация и госбанк приобрели 95,14% АО «Фармацевтическое предприятие "Оболенское"» (OBL Pharm, входит в холдинг Alvansa Group) совместно с менеджментом предприятия.