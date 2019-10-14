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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Курянина оштрафовали за видео с Дмитрием Медведевым

Горшеченский райсуд Курской области признал местного жителя виновным в распространении в соцсетях экстремистского видеоролика (ст. 20.29 КоАП РФ). Как сообщает суд, речь о видео «Д. Медведев – чтоб мусора» с нарезкой кадров с участием премьер-министра Дмитрия Медведева, которые сопровождаются музыкальной композицией с использованием ненормативной лексикой.

Суд оштрафовал курянина на 1,5 тыс. руб. В сообщении суда поясняется, что видеозапись, включенную в федеральный список экстремистских материалов в 2016 году, осужденный опубликовал на своей странице «Вконтакте» в 2012-м, но впоследствии не удалил.

Сергей Калашников


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