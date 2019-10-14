Госдума рассмотрит досудебную блокировку материалов о жестоком обращении с животными

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия») внес законопроект о досудебной блокировке материалов о жестоком обращении с животными. Правительство инициативу поддержало, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект закона.

Изменения планируется внести в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». По словам господина Бурматова, введение механизма блокировки «не будет подменять собой процессуальное производство, связанное с расследованием уголовных дел».

«В случае выявления признаков состава преступления, закрепленного ст. 245 УК РФ, на сайтах в сети "Интернет" соответствующая информация будет передаваться в правоохранительные органы для принятия мер реагирования в рамках установленной компетенции»,— говорится в пояснительной записке.

Ранее Российская кинологическая федерация предложила ввести административную ответственность за жестокое обращение с животными. По мнению кинологов, за нарушение требований к выгулу домашних питомцев их владельцам должен грозить штраф до 200 руб., а за видео или фотографии, «пропагандирующие жестокое обращение с животными»,— 50 тыс. руб. В Минприроды предложения поддержали.

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