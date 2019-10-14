На Кубани пьяный водитель иномарки без прав сбил байкера

Авария произошла в минувшее воскресенье, 13 октября, в Успенском районе Краснодарского края. По информации краевой Госавтоинспекции, 43-летний водитель Citron не справился с управлением и сбил мотоцикл Kawasaki под управлением 55-летнего местного жителя. Байкера и его пассажиров с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

При оформлении ДТП выяснилось, что водитель иномарки находился за рулем, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

Более того, было установлено, что мужчина ранее уже ездил в нетрезвом виде, за что был лишен прав на полтора года. В его отношении возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 264.1 УК РФ). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Василий Хитрых