14 октября, понедельник
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

Спецпроекты «КоммерсантЪ»

На Кубани пьяный водитель иномарки без прав сбил байкера

Авария произошла в минувшее воскресенье, 13 октября, в Успенском районе Краснодарского края. По информации краевой Госавтоинспекции, 43-летний водитель Citron не справился с управлением и сбил мотоцикл Kawasaki под управлением 55-летнего местного жителя. Байкера и его пассажиров с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

При оформлении ДТП выяснилось, что водитель иномарки находился за рулем, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

Более того, было установлено, что мужчина ранее уже ездил в нетрезвом виде, за что был лишен прав на полтора года. В его отношении возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 264.1 УК РФ). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Василий Хитрых


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

новости компаний

пресс-релиз

Профиль пользователя