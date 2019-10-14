В Ростове на пикеты в поддержку Владислава Мордасова и Яна Сидорова вышли 90 человек

В воскресенье, 13 октября, в Ростове прошли массовые пикеты в поддержку Владислава Мордасова и Яна Сидорова, осужденных на более чем 6,5 лет колонии строгого режима после выхода на пикет в защиту погорельцев. Мероприятия были согласованы шестью районными администрациями города.

Акции проходили с 12:00. Больше всего активистов, более 30 человек, пришли в сквер Седова. На остальных согласованных площадках находились по 8–12 человек. Кроме того, некоторые ростовчане вышли в этот же день с одиночными пикетами. В руках у пикетчиков были плакаты, рассказывающие историю Владислава Мордасова и Яна Сидорова, а также плакаты с требованиями пересмотреть дело и расследовать пытки. Кроме Ростова пикеты в поддержку Влада Мордасова и Яна Сидорова прошли в Москве и в Нью-Йорке.

Напомним, массовые пикеты согласовали в шести районах города. Администрации Железнодорожного и Ленинского районов активистам отказали. В частности, в Ленинском районе якобы должно было пройти другое мероприятие — пикет за здоровый образ жизни. Однако в назначенное время возле памятника Героям Первой мировой войны никого не было.

Ранее ростовчане провели в поддержку Владислава Мордасова и Яна Сидорова около 45 одиночных пикетов, которые не нуждаются в согласовании. Акции прошли преимущественно в центре города, большая часть из них прошла 9 сентября, в день 20-летия Яна Сидорова. Кроме того, пикеты в поддержку молодых людей прошли в Москве и Саратове. Две петиции с требованием отменить приговор и освободить заключенных собрали суммарно 6,5 тыс. подписей. В поддержку ростовчан также выступили писатель Дмитрий Быков, посвятивший Владу Мордасову и Яну Сидорову балладу, политики Алексей Навальный и Евгений Ройзман, предприниматели Евгений Чичваркин и Михаил Ходорковский, журналисты Илья Азар и Виктор Шендерович, блогер Илья Варламов и другие.

Напомним, 5 ноября 2017 года 18-летний Ян Сидоров и 21-летний Влад Мордасов вышли к зданию правительства Ростовской области с двумя плакатами:«Верните землю погорельцам» и «Правительство в отставку». На площади их задержали сотрудники полиции. Также в этот день в переулку неподалеку от площади был задержан 18-летний Вячеслав Шашмин. Позже следователи установили, что все трое были участниками Telegram-чат «Революция 05/11/17 Ростов-на-Дону». Задержанных обвинили в покушении на организацию массовых беспорядков и участии в них (ч. 3 ст. 30, ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ). Ростовский областной суд 4 октября назначил Владиславу Мордасову шесть лет семь месяцев колонии строго режима, Яну Сидорову — шесть лет шесть месяцев колонии строгого режима, Вячеславу Шашмину — три года условно.

Подробнее о деле читайте в материале Ъ «Революция в отдельно взятом чате».

Кристина Федичкина