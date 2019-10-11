В шести районах Ростова согласовали акции в поддержку Влада Мордасова и Яна Сидорова

Районные администрации Ростова согласовали проведение массовых пикетов в поддержку Владислава Мордасова и Яна Сидорова, осужденных на более чем 6,5 лет колонии строгого режима после выхода на пикет в защиту погорельцев. Об этом „Ъ-Юг“ сообщили организаторы акции.

Мероприятия пройдут 13 октября в 12:00 в шести районах города. В Советском районе активистам одобрили проведение пикетов в парке им. Дортмунда, в Ворошиловском районе — по ул. Капустина, 1, в Первомайском районе — по ул. Сержантова, 6, в Кировском районе — по ул. Седова, 6, в Пролетарском районе — по пр. 40 лет Победы, 81, в Октябрьском районе — в парке Строителей. Администрации Железнодорожного и Ленинского районов не согласовали проведение массовых пикетов.

Ранее ростовчане провели в поддержку Владислава Мордасова и Яна Сидорова около 45 одиночных пикетов, которые не нуждаются в согласовании. Акции прошли преимущественно в центре города, большая часть из них прошла 9 сентября, в день 20-летия Яна Сидорова. Кроме того, пикеты в поддержку молодых людей прошли в Москве и Саратове. Две петиции с требованием отменить приговор и освободить заключенных собрали суммарно 3,3 тыс. подписей. В поддержку ростовчан также выступили писатель Дмитрий Быков, посвятивший Владу Мордасову и Яну Сидорову балладу, политик Алексей Навальный, предприниматели Евгений Чичваркин и Михаил Ходорковский.

Напомним, 5 ноября 2017 года 18-летний Ян Сидоров и 21-летний Влад Мордасов вышли к зданию правительства Ростовской области с двумя плакатами:«Верните землю погорельцам» и «Правительство в отставку». На площади их задержали сотрудники полиции. Также в этот день в переулку неподалеку от площади был задержан 18-летний Вячеслав Шашмин. Позже следователи установили, что все трое были участниками Telegram-чат «Революция 05/11/17 Ростов-на-Дону». Задержанных обвинили в покушении на организацию массовых беспорядков и участии в них (ч. 3 ст. 30, ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ). Ростовский областной суд в прошлую пятницу, 4 октября, назначил Владиславу Мордасову шесть лет семь месяцев колонии строго режима, Яну Сидорову — шесть лет шесть месяцев колонии строгого режима, Вячеславу Шашмину — три года условно.

Подробнее о деле читайте в материале Ъ «Революция в отдельно взятом чате».

Кристина Федичкина