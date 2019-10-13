Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии превысило 30 человек

В Японии из-за мощного тайфуна «Хагибис» погибли 33 человека, сообщило агентство Kyodo. Ранее сообщалось о 25 жертвах.

По информации агентства, 19 жителей 11 префектур числятся пропавшими. По данным телеканала NHK, травмы получили 117 человек.

Информации о том, что среди пострадавших есть россияне в посольство России в Японии не поступало. В связи с тайфуном президент России Владимир Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму с соболезнованиями.

В центральных, восточных и северо-восточных районах, которые пострадали от наводнений и оползней, проводятся спасательные работы. В некоторых районах реки вышли из берегов, уровень воды поднялся до второго этажа домов. Аэропорт Ханэда и большинство железнодорожных вокзалов возобновили свою работу после приостановки, однако более 800 внутренних рейсов на воскресенье были отменены.