«Ростелеком» и ВТБ могут создать платформу обмена большими данными

«Ростелеком» и ВТБ рассматривают возможность создания платформы обмена большими данными, сообщил газете «Ведомости» президент госоператора Михаил Осеевский и подтвердил первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Олюнин. Подробности проекта оба представителя раскрывать отказались.

Как рассказал изданию один из источников, будущие партнеры собираются обмениваться данными и обрабатывать их, объединив разные данные о клиентах в пользовательские профили. Так, в системе может быть собрана информация о возрасте, поле, доходе, предпочтениях и передвижениях человека.

По информации другого источника, возможно, платформа будет создана для оплаты товаров и услуг с помощью единого приложения для мобильных телефонов, только более функционального и гибкого, чем действующая система быстрых платежей.

Для создания платформы с ВТБ и «Ростелекомом» могут поделиться данными «Магнит», Tele2, Почта-банк, «Согаз», «Национальная медиа группа», «Почта России», группа ПИК, X5 Retail Group. Перечисленные компании не стали комментировать газете свое возможное участие в проекте.

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