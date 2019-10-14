В России за 10 лет смертность из-за алкоголя снизилась на 30%

За последние десять лет смертность в России от причин, связанных с алкоголем, снизилась на 30% и составила 33,2 случая на 100 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. По оценкам ведомства потребление алкоголя также снизилось — с 15,7 литров на человека в 2008 году до 9,3 в 2018 году.

«Проведенный анализ показывает, что на протяжении последних десяти лет показатель общей смертности, а также смертности от внешних причин и смертности от алкоголь-ассоциированных заболеваний имеет стойкую тенденцию к снижению»,— рассказали в Минздраве (цитата по «РИА Новости»).

Также за последние десять лет сократилось общее количество больных с диагнозом алкоголизм: с 2,08 млн человек до 1,3 млн человек.

Напомним, Минздрав назвал алкоголизм главным фактором низкой продолжительности жизни мужчин в России. Согласно последним оценкам, российскими регионами-лидерами по числу новых случаев заболевания алкоголизмом стали Чукотский автономный округ и Якутия.

О том, как США показывают России дорогу в борьбе с пьянством,— в материале “Ъ” «12 шагов от зависимости».

О причинах низкой продолжительности жизни мужчин в России — в материале “Ъ” «Смертности находят допинг».