За площадку для храма святой Екатерины проголосовали 97 тыс. человек

За место для строительства храма святой Екатерины проголосовали 8,98% избирателей, сообщил избирком Екатеринбурга. «На момент закрытия пунктов опроса в 20.00 проголосовали 97472 человека»,— сообщается на сайте.

По словам главы горизбиркома Вадима Антошина, нарушений во время голосования зафиксировано не было. «Мы получали только жалобы от горожан, но они были связаны с тем, что общегородской опрос проводится впервые и на его организацию было отведено мало времени. Так, некоторые люди не знали, что голосовать без прописки в Екатеринбурге нельзя, кто-то путал опросные пункты. Некоторые избиратели хотели проголосовать из дома, однако такой возможности не было предоставлено — мы пока не были к этому готовы»,— рассказал он.

По данным экзит-полов депутата думы Екатеринбурга от партии «Яблоко» Константина Киселева, большинство горожан проголосовало за площадку бывшего приборостроительного завода. «За эту территорию отдали отдали голоса 42,42% избирателей. За земельный участок за Макаровским мостом проголосовали 27,03%, испортили бюллетени 1,54%. Ещё 29,01% жителей отказались говорить о своём выборе»,— написал депутат на своей странице в Facebook.

Напомним, 13 октября в Екатеринбурге с 8.00 до 20.00 проходил общегородской опрос по поводу площадки для строительства храма святой Екатерины. Для голосования был организован 51 опросный пункт, а также были распечатаны 200 тыс. бюллетеней. За проведением опроса следили 182 наблюдателя. Горожанам предлагалось выбрать под возведение храма одну площадку из двух: территорию бывшего приборостроительного завода (большая часть здания принадлежит УГМК) или земельный участок за Макаровским мостом (находится в аренде у компании «Брусника»).

Во время опроса независимые наблюдатели из «Голоса» заявили, что из-за действия «административного ресурса на опросных пунктах уже утром создаются очереди из людей, которые хотели отчитаться перед начальством о голосовании за храм на месте завода». Помимо этого, во время опроса большинство избирателей приходили с приглашениями, которые после голосования обменивались за монеты и грамоты.

В голосовании принимали участие и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред УрФО Николай Цуканов, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и член Совета Федерации от региона Эдуард Россель. Господин Куйвашев предположил, что «опрос поставит точку в многолетнем споре», и пообещал, что результаты опроса будут учтены при строительстве храма.

Напомним, его планируется возвести к юбилею Екатеринбурга в 2023 году. Основными инвесторами выступают УГМК и РМК.

Официальные итоги опроса будут озвучены завтра, 14 октября.

Дарья Соколова