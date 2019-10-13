«Административный ресурс сильнее, чем на выборах президента» «Голос» связал очереди на опросе по храму в Екатеринбурге с давлением на людей

Независимые наблюдатели зафиксировали расхождение по данным о явке с горизбиркомом на опросе по храму святой Екатерины. Как сообщил межрегиональный координатор движения «Голос» Александр Грезев, расхождения с данными комиссии составило 30 бюллетеней (15%). «Участки организованы таким образом, что отмечают о выдаче бюллетеня в одном месте, а выдают его в другом месте. Зафиксирован случай, когда женщина даже не подходила к компьютерам, но смогла получить лист и проголосовать», — сообщил он.

Господин Грезев также добавил, что 95% избирателей приходят с приглашениями, в обмен на которые получают монетки и грамоты. Некоторые участники голосования отмечали, что с трудом находят пункты опроса. «Их в городе в 10 раз меньше, чем УИКов. Административный ресурс был использован на порядок сильнее, чем на президентских выборах, поэтому уже утром на пунктах образовались очереди из людей, которые хотели отчитаться перед начальством о голосовании за храм на месте завода», — предположил господин Грезев.

Впрочем, на площадке Центра общественного наблюдения (ЦОН) нарушений пока не выявили. «Мы внимательно наблюдаем за каждым участком, нарушений пока не выявлено. На местах опроса многолюдено, где-то скапливаются очереди. Это связанно с особенностями проведения опроса - каждого человека нужно вручную внести в списки, но все это занимает одну-две минуты», — рассказал председатель региональной общественной палаты Александр Левин.

Явка екатеринбуржцев на опрос по храму на 12.00 составила 2,58% (более 28 тыс. человек), превысив порог в 1% (более 10,8 тыс. человек), необходимый для признания голосования состоявшимся.

В голосовании приняли участие полпред УрФО Николай Цуканов, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Решение будет приниматься уже на основании результатов опроса. Я верю, что это поставит точку в многолетнем споре, который давно пора разрешить. Нужно восстанавливать историческую справедливость», — сообщил господин Куйвашев.

Первый свердловский губернатор Эдуард Россель также принял участие в голосовании. «Если мы обращаемся к опросу, то надо людей готовить, рассказывать им, какие есть варианты, чтобы они могли выработать своё мнение и высказывать его. Как была проведена такая работа, будет видно после подведения итогов опроса», — полагает он. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл после голосования сообщил, что и не предполагал, что «для стольких людей этот вопрос так значим».

«Видимо, у нашего города нет других проблем и вопросов», — сказал он.

Сегодня в Екатеринбурге с 8.00 до 20.00 горожане выбирают место для возведения храма святой Екатерины. Принять участие в опросе могут только совершеннолетние жители города. Для голосования горизбирком подготовил 200 тыс. бюллетеней, за ходом опроса следят 182 наблюдателя. Для выбора представлены две площадки: территория бывшего приборостроительного завода (здание частично принадлежит УГМК) и площадка за Макаровским мостом (находится в аренде у компании «Брусника»).

Горизбирком начнет подсчитывать голоса в ночь на 14 октября.

Дарья Соколова