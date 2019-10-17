Виды на воду

Этот насыпной остров в Лимассоле — один из первых амбициозных проектов комплексного освоения территории на Кипре, удачный симбиоз романтики, роскоши и коммерции. Его освоение началось почти десять лет назад, когда в этот регион начали заходить зарубежные инвесторы. Вот и греки по происхождению братья Костас и Николас Ланитисы, руководящие семейной корпорацией Cybarco, переосмыслив старые судоверфи в морской бухте Лимассола, сделали ставку на идеальную приманку для покупателей элитной жилой недвижимости — гавань для яхт. До полного завершения строительства этого многофункционального комплекса с мариной четвертого поколения осталось чуть меньше года, но уже сейчас проект выглядит фактически готовым.

Бросить якорь

В только что построенной морской деревне DeLux можно не только комфортно и безопасно припарковать суперъяхту длиной более 100 м, но и сделать мелкий ремонт судна, провести отпуск на собственной вилле, перекусить в ресторане, сходить на шопинг, в фитнес-клуб, что весьма актуально в контексте невероятно хлебосольного средиземноморского гостеприимства, или отправиться на пляж с шезлонгами.

К слову, все пляжи в этой стране, несмотря на очевидную принадлежность к тому или иному объекту недвижимости, будь то пятизвездный отель или комплекс частных вилл, публичные и общедоступные. Море, как и берег, принадлежит всем и каждому. Наглядное доказательство — местные школьники, которые облюбовали элитный пляж для занятий физкультурой.

Limassol Marina — единственная кипрская гавань, удостоенная премий «Голубой флаг» и 5 Gold Anchor. Ее возведение завершилось в 2012 году. Марина готова принимать до 650 судов одновременно. Число желающих бросить якорь в марине постоянно растет, так же, как и размеры судов, заходящих в гавань. Причальные места здесь не продаются: их можно взять в аренду на три года с правом пролонгации. Преимущественное право у покупателей недвижимости в комплексе. За место для 15-метровой яхты в год собственнику судна придется выложить около €9 тыс. На данный момент заключено уже более 300 годовых контактов на аренду причалов в гавани для яхт. Суточная стоянка в марине для 15-метровой яхты в высокий сезон будет стоить €150, в низкий — €90 в день.

В гавани имеются сухой док и мастерские, обслуживающие суда, устройства для заправки топливом и утилизации переработанных материалов и мусора. На каждом причале можно пополнить запас свежей воды, подключиться к источнику бесперебойного питания и заправить лодку топливом. На берегу путешественникам доступен скоростной интернет и кабельное телевидение.

Дома с пирсом

Яхты у причала поселка Limassol Marina Фото: Сybarco

Дефицит места под новое жилое строительство и крупные марины ощущается не только на Кипре, но и на всем Средиземноморском побережье. Это вынуждает девелоперов искать новые возможности для их реализации. По этой причине в Лимассоле и появился первый насыпной остров.

Проекты жилых комплексов с маринами требуют больших капиталовложений. И вполне закономерно, что они единичны. Так, из последних премьер — строящийся в черногорском городе Тиват Porto Montenegro, а также Mandalina Marina & Yacht club в соседней с ним Хорватии. Новый проект Limassol Marina во втором по величине городе Кипра стал настоящей доминантой региона. Благодаря ему модернизации подверглась и остальная часть полуострова. На вытянувшейся на километр в море насыпной части острова площадью 170 тыс. кв. м кроме причалов возведено 285 объектов жилой недвижимости (это 41,4 тыс. кв. м). Под торгово-развлекательную инфраструктуру в марине отведено 6,6 тыс. кв. м. На материке вырос многоквартирный жилой комплекс. Просторные виллы заняли видовые места в партере. Завершается строительство комплекса Castle Residencies.

70% вилл и апартаментов реализовано более чем на €460 млн, отмечают в Cybarco. Цены на свободные апартаменты начинаются от €2 млн. Лотов в продаже осталось немного: это 22 апартамента в строящемся Castle Residencies и 9 особняков по цене от €3,6 млн на Island Villas.

Островная прописка

Яхты у причала поселка Limassol Marina Фото: Cybarco

Лимассол считается самым космополитичным и самым русскоязычным городом Кипра. С выходом на локальный рынок проект Limassol Marina повлиял и на рост стоимости остальной недвижимости на полуострове. Подстегнула этот процесс обновленная в 2016 году паспортная программа Кипра, упростившая налоги, сократившая минимальный объем инвестиций и срок оформления гражданства для иностранных инвесторов.

Вплоть до мая 2019 года программа получения еврогражданства за инвестиции в недвижимость позволяла вернуть большую часть вложенных средств без потери статуса резидента. Но с 2019-го произошли изменения, которые летом обрушили спрос в среднем на 17% по сравнению с прошлым годом. При этом, по данным Департамента земель и обследования земельных фондов Республики Кипр, снижение числа заключенных договоров купли-продажи отмечается на внутреннем и неевропейском сегментах рынка, тогда как продажи гражданам Евросоюза выросли на 3%.

Аналитики Moscow Sotheby`s International Realty считают, что на падение продаж недвижимости текущим летом повлияло ужесточение требований к тем, кто стремится получить паспорт этой республики в рамках инвестиционной программы. По этой программе с 15 мая был увеличен срок владения инвестициями с трех до пяти лет, а стартовая сумма инвестиций повысилась с €2 млн до €2,15 млн, где сумма в €150 тыс. стала невозвратным платежом. «Именно поэтому все, кто хотел успеть застать прежние, более выгодные условия, торопились приобрести недвижимость до майских праздников. Наша компания совместно с кипрским офисом даже поставила своеобразный рекорд по скорости закрытия сделок — три дня на оформление всех документов и проведения платежей»,— рассказывает управляющий директор Moscow Sotheby`s International Realty Ирина Мошева.

Вид на отель Limassol Marina

По словам менеджера по продажам Cybarco Андреаса Ираклеуса, покупателей из России после майских нововведений в процентном соотношении действительно стало меньше, но число сделок с россиянами тем не менее не изменилось: «В Лимассол традиционно вкладывались русские. В отличие от Пафоса, где сейчас становится все больше покупателей из Китая. Но в нашем проекте их практически нет. Конечно, реакция россиян на изменения в кипрской паспортной программе была предсказуема, что и обеспечило ажиотаж в начале года. Однако €150 тыс.— невозвратная сумма, которая пойдет на развитие социальных программ Кипра,— правильное решение, которое пойдет всем на пользу. Думаю, надо было сделать это еще раньше. Кроме того, почти треть наших клиентов выходят на повторные сделки с недвижимостью. И это уже сделки не за европейский паспорт. Люди инвестируют в доходную недвижимость, ведут здесь бизнес или просто хотят иметь дом на море. Мое мнение, что в целом этот год завершится для всех благополучно, что уже демонстрирует положительная динамика спроса, в частности в нашем проекте Limassol Marina».

По оценкам аналитиков департамента земель и обследования земельных фондов Кипра, спрос в республике постепенно восстанавливается. В целом с января по октябрь 2019-го ситуация в сфере продаж кипрской недвижимости демонстрировала рост — в среднем на 17% относительно прошлогодних цифр. Лидерами в этом отношении стали города Пафос, Никосия и Лимассол.

Наталья Пронина