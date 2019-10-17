«У выставки должны быть осязаемые результаты»

Expo Real за последние годы стала крупнейшей выставкой недвижимости в Европе. Московские компании и чиновники участвуют в ней около 20 лет. Почему сейчас организаторы уделяют больше внимания стартапам и новым технологиям в девелопменте, “Ъ” рассказал CEO Messe Munchen (организатор выставки) Клаус Дитрих.

— Как за последние пять лет трансформировалась выставка Expo Real?

— Только за последний год объем нашей выставки вырос на 4,5%. У нас стало больше международных участников. Я подозреваю, что мы сейчас самая крупная в Европе выставка, посвященная недвижимости. На сессиях, которые проходят на стендах, поднимаются различные вопросы, включая логистику, ритейл и т. д. Это очень важно, что мы смогли скомбинировать различные темы, которые важны инвесторам. Перед этим интервью я разговаривал с мэром одного (германского.— "Ъ") города, где создан объект с коммерческой составляющей, включая ритейл, и с социальными пространствами, как, например, детский сад. Такие гибридные проекты в городах становятся необходимыми, что является новым направлением для девелоперов, если хотите, серьезным вызовом для них.

Как показала наша выставка, в последние годы еще одним важным требованием для компаний, работающих в сфере недвижимости, стала адаптация к новым формам работы. То есть девелоперы сейчас не только строят здания, но и предлагают полный спектр услуг. Иначе говоря, компании становятся своего рода проводниками новых сервисных услуг.

— Кстати, эта тема поднималась на одной из конференций, организованных “Ъ” в рамках деловой программы на Expo Real. Многие участники заявляли, что сейчас девелоперы активно ищут стартапы, чьи разработки позволил бы, например, увеличить эффективность эксплуатации объектов недвижимости или настроить сервисы, которые нужны современному потребителю…

— У нас как раз появилось новое направление — стартапы. Мы решили сфокусироваться на этой теме по той же причине, о которой говорили спикеры на вашей конференции. Вы спрашивали, как трансформировался за последнее время Expo Real: как раз появление новых форматов в виде привлечения стартапов. Мы запустили этот проект два года назад.

В Европе есть около 600 начинающих предпринимателей, разработавших новые технологии в сфере недвижимости. Мы их ежегодно приглашаем поучаствовать в нашем отборе, победители которого получают право совершенно бесплатно презентовать в рамках выставки свои разработки. В этом году такой возможностью воспользовались 25 человек. В целом за два года в рамках этого проекта более 70 стартаперов продемонстрировали свои наработки девелоперам, принимавшим участие в Expo Real. Таким образом, им предоставляется площадка, где завязываются контакты между разработчиками новых технологий и потенциальными потребителями этой продукции. В целом для нас важна тема стартапов. За неделю до Expo Real на площадке Messe Munchen проходил форум молодых разработчиков новых технологий, среди спикеров которого был, кстати, 44-й президент США Барак Обама.

— Каким образом стартапы могут попасть на Expo Real по бесплатной системе?

— Это был конкурс, и лучшие смогли получить бесплатное участие, а другие должны платить за это, но все равно стоимость ниже, чем для наших традиционных экспонентов. Я верю, что успешные стартапы, которые с нами сегодня,— это завтрашние экспоненты Expo Real. Например, у нас было четыре стартапа, которые два года подряд участвовали в нашей выставке бесплатно или на льготных условиях, а в этот раз они участвуют как полноценные компании, заплатив за участие со стендом полную стоимость. Я вам так скажу: классический бизнес, оказывается, очень легко может принимать решения об инвестициях в стартапы или об их покупке.

— И все же каким основным критериям должны отвечать претенденты?

— Недостаточно иметь одну идею или концепцию. У стартаперов должно быть готовое и зрелое решение и наработан первичный капитал. Иными словами, это должны быть такие решения, которые можно быстро интегрировать в существующие бизнес-процессы.

— Могут ли российские стартаперы претендовать на льготное участие в Expo Real?

— Говоря о разработчиках новых технологий в сфере недвижимости и девелопмента, я имел в виду также и российских стартаперов. В России очень многие стартапы ориентированы на IT, диджитал-решения для недвижимости. Это, кстати, сила российского сегмента. Пока же стартаперов из вашей страны на нашей выставке не так много, но в будущем, я надеюсь, их станет больше.

— Давайте вернемся к традиционным экспонентам выставки. Чем им так важно участие в Expo Real?

— Главная идея — это не просто нетворкинг, общение между потенциальными инвесторами или обмен опытом. У выставки всегда должны быть осязаемые результаты. Я помню, как пять лет назад после пресс-конференции в Варшаве меня пригласили на самую высокую башню в городе, откуда видна вся панорама польской столицы. Мои сопровождающие, указывая на те или иные новостройки, рассказывали, что эти объекты были построены благодаря Expo Real. В каких-то случаях девелоперы нашли финансирование в результате общения с будущими партнерами на выставке, в некоторых нашли новые решения или неординарную архитектурную концепцию проекта. Вот поэтому, я уверен, выставка важна для девелоперского бизнеса.

Интервью взял Халиль Аминов