Жители Васильевского острова выйдут на митинг с требованием построить дороги на «намыве»

Инициативная группа жителей Васильевского острова намерена провести митинг с требованием развития улично-дорожной сети на намывных территориях. Как отмечают активисты, в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга им заявили, что начать строительство УДС на «намыве» планируется не раньше 2021 года, что категорически не устраивает жителей недавно возведенных на этой территории жилых кварталов.

Акция запланирована на воскресенье, 13 октября. Как сообщили организаторы мероприятия “Ъ-СПб”, оно согласовано с городскими властями.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что КРТИ оспорил в суде решение петербургского УФАС признать недействительным тендер по проектированию улично-дорожной сети на намывных территориях Васильевского острова на сумму 77,9 млн рублей.