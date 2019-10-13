Адвокат отрицает возбуждение уголовного дела против экс-губернатора Челябинской области

Против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского не возбуждалось уголовное дело, заявил газете «Ведомости» адвокат Рустам Курмаев. По его словам, адвокат Игорь Трунов, заявивший о возбуждении дела, не является представителем господина Дубровского.

«Нас никто не вызывал для дачи пояснений. Если уголовное дело возбуждается, то человек об этом уведомляется. Мой клиент ни о чем таком не был уведомлен. Он не скрывается, я с ним на прошлой неделе встречался в Москве»,— сказал господин Курмаев.

По его словам, могла произойти путаница. Адвокат объяснил, что господин Трунов рассказал ТАСС о том, как он во время своего адвокатского расследования натолкнулся на дело, возбужденное ФАС в отношении экс-губернатора.

«Здесь он не совсем корректно выразился, потому что дело антимонопольным органом возбуждалось в отношении нескольких коммерсантов, и действительно в нем фигурирует фамилия Дубровского. Мы в Арбитражном суде оспариваем решение антимонопольного органа. Но ФАС уголовные дела не возбуждает. ТАСС возможно неправильно понял его слова»,— заявил господин Курмаев.

Он добавил, что был крайне удивлен, когда услышал, как «какой-то адвокат, который к нам не имеет никакого отношения, дает комментарии». Защитник экс-губернатора не смог дозвониться до господина Трунова, чтобы обсудить ситуацию. «До самого Трунова мы не дозвонились, но он уже "Рен-ТВ" сказал, что не является адвокатом Дубровского»,— заявил адвокат.

Напомним, об уголовном преследовании Бориса Дубровского ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов 11 октября. По его словам, речь шла о хищении бюджетных средств на сумму более 20 млрд руб. в 2016–2018 годах. Дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) принято к производству Следственным департаментом МВД РФ, так как господин Дубровский уже не является спецсубъектом. Также, по словам источника ТАСС, экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии.

Подробнее об этом — в публикации “Ъ” «Челябинский губернатор злоупотребил с дорогой».