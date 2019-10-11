Против экс-губернатора Дубровского возбуждено дело о хищении 20 млрд рублей

В отношении бывшего главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Игоря Трунова. По его словам, речь идет о хищении бюджетных средств на сумму более 20 млрд руб. в 2016–2018 годах. Дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) принято к производству Следственным департаментом МВД РФ, так как господин Дубровский уже не является спецсубъектом.

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Также, по словам источника ТАСС, экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии.

Напомним, предыдущий губернатор Челябинской области Михаил Юревич является фигурантом уголовного дела, связанного с дорожным строительством и ремонтом. По версии ГСУ СКР, господин Юревич в составе группы лиц в период с 2011 по 2014 год получил взятки от предпринимателей на общую сумму 3,4 млрд руб. за оказание содействия в заключении госконтрактов на выполнение таких работ. Сейчас господин Юревич находится в розыске: покинув страну, он обосновался в Великобритании. Его интересы также представляет адвокат Игорь Трунов.

Борис Дубровский возглавлял Челябинскую область с 2014 года. 19 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин принял его отставку и назначил врио главы региона первого замминистра энергетики Алексея Текслера. На состоявшихся в сентябре выборах он набрал 69,31% голосов избирателей.

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Накануне отставки господина Дубровского пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщила, что ФАС установила наличие антиконкурентного соглашения с участием Бориса Дубровского в сфере строительства и ремонта автодорог: компания «Южуралмост» выиграла десять аукционов, которые проводило региональное правительство, на сумму почти 2,4 млрд руб. Борис Дубровский оспаривает в суде обвинение в сговоре.

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