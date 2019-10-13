У посольства РФ в Японии нет информации о пострадавших от тайфуна россиянах

Информации о том, что среди пострадавших от тайфуна «Хагибис» есть россияне в посольство России в Японии не поступало, сообщил консульский отдел посольства. В связи с тайфуном президент России Владимир Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму с соболезнованиями.
«У нас данных о пострадавших среди россиян нет»,— сказал «РИА Новости» представитель посольства.
По последним данным, от стихии пострадали более 160 человек, 10 числятся пропавшими, погибли — 25.
Согласно информации Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, в городах Хитатиомия (префектура Ибараки) и Сано (префектура Тотиги) были разрушены набережные. В центральных, восточных и северо-восточных районах, которые пострадали от наводнений и оползней, проводятся спасательные работы. В некоторых районах реки вышли из берегов, уровень воды поднялся до второго этажа домов. Аэропорт Ханэда и большинство железнодорожных вокзалов возобновили свою работу после приостановки, однако более 800 внутренних рейсов на воскресенье были отменены.
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