Россиянки получили три золотые и одну серебряную медали ЧМ по боксу

Россиянки Лилия Аетбаева, Екатерина Пальцева и Зенфира Магомедалиева завоевали золотые медали чемпионата мира по боксу. Людмила Воронцова получила серебро.

В соревнованиях в весовой категории до 51 кг Лилия Аетбаева победила турчанку Бусе Чакыроглу раздельным решением судей (4:1). Бронзовые медали ЧМ получили северокореянка Чоль Ми Панг и индианка Мэри Ком.

В финале поединка в весовой категории до 48 кг Екатерина Пальцева победила индианку Манджу Рани по очкам (4:1). Бронзовые медали получили англичанка Деми Ресзтан и тайка Чутхамат Раксат.

Людмила Воронцова уступила филлипинке Нести Петекио в поединке в весовой категории до 57 кг раздельным решением судей (2:3). Бронзу завоевали тайванка Юй Тин Линь и англичанка Кэрис Эртингстолл.

В соревнованиях в весовой категории до 81 кг Зенфира Магомедалиева победила турчанку Элиф Гунери единогласным решением судей (5:0). Бронзовые медали получили китаянка Ван Лине и вьетнамка Нгуен Тхи Хыонг.

Чемпионат мира проходит в Улан-Удэ и завершится сегодня вечером.