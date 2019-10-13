Россиянки получили три золотые и одну серебряную медали ЧМ по боксу

Россиянки Лилия Аетбаева, Екатерина Пальцева и Зенфира Магомедалиева завоевали золотые медали чемпионата мира по боксу. Людмила Воронцова получила серебро.
В соревнованиях в весовой категории до 51 кг Лилия Аетбаева победила турчанку Бусе Чакыроглу раздельным решением судей (4:1). Бронзовые медали ЧМ получили северокореянка Чоль Ми Панг и индианка Мэри Ком.
В финале поединка в весовой категории до 48 кг Екатерина Пальцева победила индианку Манджу Рани по очкам (4:1). Бронзовые медали получили англичанка Деми Ресзтан и тайка Чутхамат Раксат.
Людмила Воронцова уступила филлипинке Нести Петекио в поединке в весовой категории до 57 кг раздельным решением судей (2:3). Бронзу завоевали тайванка Юй Тин Линь и англичанка Кэрис Эртингстолл.
В соревнованиях в весовой категории до 81 кг Зенфира Магомедалиева победила турчанку Элиф Гунери единогласным решением судей (5:0). Бронзовые медали получили китаянка Ван Лине и вьетнамка Нгуен Тхи Хыонг.
Чемпионат мира проходит в Улан-Удэ и завершится сегодня вечером.
просмотров: 165334
просмотров: 139765
просмотров: 94373
просмотров: 87175
просмотров: 71875