Сборная России приближается к выходу

Сборная России одержала шестую победу в отборочном цикле чемпионата Европы по футболу 2020 года. В четверг у себя в «Лужниках» она с крупным счетом 4:0 обыграла шотландцев. Два гола забил лучший бомбардир команды Артем Дзюба. Теперь у россиян стало 18 очков, и уже в следующем матче с Кипром, который пройдет 13 октября в Никосии, они имеют высокие шансы обеспечить себе участие в финальной части турнира.

Незадолго до начала матча с Шотландией выяснилось, что непосредственно в нем сборная России не сможет оформить путевку на Евро-2020. Такую возможность она бы получила, если бы Казахстан и Кипр в Нур-Султане сыграли вничью, но гости добились успеха — 2:1, набрав 10 очков и до пяти баллов сократив отставание от россиян. Впрочем, кардинально ничего не изменилось — команде Станислава Черчесова нужно было по-прежнему побеждать шотландцев дома, а уже через три дня решать задачу выхода в финальную стадию континентального первенства на Кипре.

Чуть больше месяца назад, напомним, российские футболисты взяли верх в Глазго — 2:1, несмотря на то что пропустили первыми. И сейчас они выглядели фаворитами, тем более что соперник приехал в Москву с очень легким шестиочковым багажом. Кстати, по сравнению с тем матчем Черчесов произвел лишь одну перестановку, носившую вынужденный характер. Место в опорной зоне отсутствовавшего из-за травмы Романа Зобнина занял Дмитрий Баринов, который дебютировал в стартовом составе сборной. Таким образом, тренерский штаб выбрал ту же, достаточно осторожную модель с двумя опорными полузащитниками, хотя надо отметить, что Магомед Оздоев в последнее время весьма активно и эффективно участвует в атакующих действиях.

Атаковать хозяевам пришлось много, так как гости даже не стали бороться за контроль мяча и сразу опустились на свою половину поля. Позиционное нападение не является, мягко говоря, сильной стороной российской команды, и ранее в домашних встречах с Кипром и Казахстаном, когда оппоненты также глубоко окапывались в обороне, она с большим трудом сумела взломать их редуты, выиграв с минимальным преимуществом 1:0. В этот раз у россиян тоже возникли трудности, в том числе и потому, что они часто ошибались в передачах и не могли подготовить ситуацию для удара. Когда же мяч все-таки оказывался на ноге в перспективной позиции для взятия ворот, им не хватало то хладнокровия, то техники, а порой и шотландцы стояли стеной.

В первом тайме сборная России создала от силы три-четыре момента, которые можно назвать голевыми. Ближе всех к голу, наверное, был Алексей Ионов, пробивший на 22-й минуте в защитника Эндрю Робертсона. В створ удалось попасть только Александру Головину, чей удар парировал голкипер Дэвид Маршалл. При этом по российским воротам вообще ни разу не ударили. Хозяева без особых проблем пресекали контратакующие позывы противника.

Во втором тайме события поначалу развивались по схожему сценарию. У россиян все так же не получалось забить с игры, но они отличились со стандартного положения. На 57-й минуте Головин подал угловой в район 11-метровой отметки, где находился Артем Дзюба, и тот, продавив Чарльза Малгрю, красивым ударом с лета вогнал мяч в сетку. Открыв счет, подопечные Черчесова, что называется, раскрепостились и принялись просто раскатывать шотландцев. На 60-й минуте Оздоев мощно зарядил из-за штрафной площади и заставил капитулировать Маршалла. Причем ему тоже ассистировал Головин. Потом Дзюба угодил в перекладину и имел еще один шанс. На 70-й минуте он сделал-таки дубль, записав в свой актив восьмой гол в семи матчах текущего отборочного цикла. В той комбинации снова отметился Головин, после навеса которого Марио Фернандес скинул мяч на Дзюбу, и капитан сборной в жесткой борьбе с двумя защитниками умудрился не только смять их, но и изящно поразить ворота.

Логично, что довершил разгром Шотландии именно Головин. На 84-й минуте они разыграли двойную стеночку с Дзюбой, и полузащитник «Монако» поставил точку. Вскоре Черчесов заменил Дзюбу, который покидал поле под овации трибун, и дал провести первые несколько минут за сборную Николаю Комличенко.

Теперь россияне отправляются в солнечную Никосию, где могут квалифицироваться на Евро-2020. Учитывая, что с Кипром их разделяют восемь очков, а до конца отбора остались три матча, гостей вполне устроит и ничья. С другой стороны, победа позволит российской команде еще поспорить с лидером группы I Бельгией за первое место, ведь впереди игра с ней в Санкт-Петербурге. Любопытно, что даже поражение на Кипре с вероятностью 99,9% не помешает сборной России попасть в финальную часть чемпионата Европы. Помимо бельгийцев ей предстоит встретиться с явным аутсайдером Сан-Марино, а у киприотов на финише более сложный календарь — Шотландия дома и та же Бельгия на выезде.

Александр Ильин