Mercedes выиграл Кубок конструкторов «Формулы-1» шестой сезон подряд

Пилот Mercedes Вальттери Боттас выиграл гонку 17-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Японии. Эта победа позволила команде досрочно получить Кубок конструкторов — шестой подряд. Немецкая команда лидирует в командном зачете с 612 баллами. Идущая второй Ferrari, (435 баллов) не сможет выйти в лидеры за оставшиеся четыре гонки.

Вторым в гонке стал Себастьян Феттель из Ferrari, третье место занял Льюис Хэмилтон из Mercedes. Российский пилот Даниил Квят («Торо Россо») пришел 12-ым.