13 октября, воскресенье
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Гонщик Вальттери Боттас

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Mercedes выиграл Кубок конструкторов «Формулы-1» шестой сезон подряд

Пилот Mercedes Вальттери Боттас выиграл гонку 17-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Японии. Эта победа позволила команде досрочно получить Кубок конструкторов — шестой подряд. Немецкая команда лидирует в командном зачете с 612 баллами. Идущая второй Ferrari, (435 баллов) не сможет выйти в лидеры за оставшиеся четыре гонки.

Вторым в гонке стал Себастьян Феттель из Ferrari, третье место занял Льюис Хэмилтон из Mercedes. Российский пилот Даниил Квят («Торо Россо») пришел 12-ым.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя