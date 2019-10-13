В жилом доме в центре Перми обнаружена трещина

В стене жилого дома в центре Перми на ул. Ленина, 72а (так называемая «стометровка») появилась трещина, об этом «Ъ-Прикамье» стало известно от жителей дома. В администрации города сообщили, что на стене здания уже установили маячки, чтобы наблюдать за ее состоянием.

По информации жителей, на 1-ом этаже дома по ул. Ленина, 72а ведется строительство бани, рабочие выносят землю, в результате в стене появилась трещина. В администрации Ленинского района «Ъ-Прикамье» сообщили, что нежилое помещение по ул. Ленина, 72а принадлежит юридическому лицу, которое ведет переоборудование первого этажа. Что расположится в переоборудованном помещении, неизвестно.

Обращения по трещине в доме уже поступали в администрацию района, их отправили в Инспекцию государственного жилищного надзора (ИГЖН), которая держит вопрос на контроле. По требованию ИГЖН ТСЖ «Стометровка» установила маячки для наблюдения за трещиной.