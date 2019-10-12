Переводивший деньги в ФБК бизнесмен пожаловался на письма с угрозами

Бизнесмен Юрий Маслихов, который перечислял деньги в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщил в интервью «Открытым медиа», что получает письма с угрозами. По мнению предпринимателя, давление на него и его сотрудников — специально подготовленная провокация.

Ранее Министерство юстиции РФ внесло ФБК в список иностранных агентов. По версии ведомства, ФБК получал транши от Star-Doors.Com из США и Roberto Fabio Monda Cardenas из Испании. Компания Star-Doors.Com зарегистрирована на имя Юлии и Юрия Маслиховых.

«Сегодня я, моя компания и мои сотрудники находятся под сильным давлением. Я сейчас получаю много писем с угрозами. Появились какие-то совершенно невменяемые публикации по поводу моего криминального прошлого, по поводу криминального прошлого моей жены — это безумие полное. Я считаю, что это провокация, которая готовилась, потому что вот так быстро понять, что за человек сделал перевод, невозможно. Если бы эти люди выложили все мое досье, где было бы видно, в каких компаниях и на каких должностях я работал перед отъездом из России, то было бы понятно, что там нельзя работать, имея криминальный бэкграунд,— сказал господин Маслихов.

О признании ФБК иностранным агентом читайте в материале “Ъ” «ФБК хотят заставить прекратить расследования».