02 октября, среда
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В Мали боевики убили 25 военных

В Мали во время нападения боевиков на два военных лагеря в Булкесси и Мондоро были убиты 25 солдат. В стране продолжается борьба с военизированными группировками, которые связаны с «Аль-Каидой» и «Исламским государством» (запрещены в РФ).

«4 человека ранены, порядка 60 числятся пропавшими»,— приводит Reuters выдержку из заявления властей. В ответ на атаку военные Мали организовали совместную с ВС соседней Буркина-Фасо операцию. Поддержку им оказали французские военные.

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