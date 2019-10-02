В Мали боевики убили 25 военных

В Мали во время нападения боевиков на два военных лагеря в Булкесси и Мондоро были убиты 25 солдат. В стране продолжается борьба с военизированными группировками, которые связаны с «Аль-Каидой» и «Исламским государством» (запрещены в РФ).

«4 человека ранены, порядка 60 числятся пропавшими»,— приводит Reuters выдержку из заявления властей. В ответ на атаку военные Мали организовали совместную с ВС соседней Буркина-Фасо операцию. Поддержку им оказали французские военные.