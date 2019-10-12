Сергей Зубов уволен с поста главного тренера ХК «Сочи»

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов покидает свой пост, сообщается на сайте команды. Отставка связана с неудовлетврительными результатами команды. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Леонид Береснев.

«Сочи» идет на десятом месте в таблице Западной конференции КХЛ, отставая от зоны плей-офф на одно очко. Команда проиграла три последние игры. «Турнирную ситуацию все знают, мы проиграли пять из последних шести матчей. Из-за спортивных результатов решились на перестановки»,— сообщил ТАСС генеральный директор клуба Сергей Воропаев.

Сергей Зубов — олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли. В ХК «Сочи» он работал с 2017 года. В этом году Зубов включен в Зал хоккейной славы, церемония пройдет 18 ноября в Торонто.