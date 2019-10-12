Суд арестовал имущество обвиняемых в хищениях у «Роскосмоса» на 400 млн рублей

Уголовное дело о хищении 330 млн руб. у госкорпорации «Роскосмос» передано в суд, подтвердили в Следственном комитете России (СКР). По ходатайству следователя было арестовано имущество обвиняемых сотрудников НПО им. Лавочкина на сумму около 400 млн руб.

По делу проходят бывший гендиректор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский, руководитель дирекции правового обеспечения НПО Екатерина Аверьянова и глава адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игорь Третьяков. Их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Химкинский городской суд Подмосковья начнет рассматривать дело 15 октября.

По версии следствия, фигуранты дела похитили деньги, заключив фиктивные договоры с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» на оказание юридических услуг, в действительности же они выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО. Обвиняемых арестовали в конце июля, вину они не признают.

Подробнее о хищениях в НПО читайте в публикации “Ъ” «Адвокат не защитил себя от ареста».