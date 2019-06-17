ТАСС: СКР изменил обвинение по делу о хищении 330 млн рублей у «Роскосмоса»

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование дела о хищении 330 млн руб. у «Роскосмоса», изменив окончательное обвинение, передает ТАСС со ссылкой на источник. «Следствие уведомило всех обвиняемых и их защитников о завершении следственных действий. Всем фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции»,— говорится в сообщении.

Таким образом, СКР утверждает, что мошенничество в особо крупном размере было совершенно группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие исключило из окончательного обвинения квалифицирующий признак «организованная группа».

Обвиняемые и их адвокаты приступили к ознакомлению с материалами дела. По делу проходят руководитель дирекции правового обеспечения АО «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина» Екатерина Аверьянова, гендиректор Сергей Лемешевский и глава адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игорь Третьяков.

По версии следствия, обвиняемые похитили деньги, заключив фиктивные договоры с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» на оказание юридических услуг, в действительности же они выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО. Обвиняемые арестованы в конце июля, вину они не признают.

Подробнее о хищениях в НПО читайте в публикации “Ъ” «Адвокат не защитил себя от ареста».