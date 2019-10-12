Генпрокуратура передала в суд дело о хищении 330 млн рублей у «Роскосмоса»

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 330 млн руб. у госкорпорации «Роскосмос», сообщил ТАСС адвокат Иван Тучков, представляющий одного из фигурантов дела, бывшего гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского. По словам адвоката, Химкинский городской суд Подмосковья начнет рассматривать дело 15 октября. Предварительное заседание назначено на 14:30.

По делу также проходят руководитель дирекции правового обеспечения НПО имени Лавочкина Екатерина Аверьянова и глава адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игорь Третьяков. Их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, фигуранты дела похитили деньги, заключив фиктивные договоры с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» на оказание юридических услуг, в действительности же они выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО. Обвиняемых арестовали в конце июля, вину они не признают.

Подробнее о хищениях в НПО читайте в публикации “Ъ” «Адвокат не защитил себя от ареста».