Главные новости к утру 12 октября

Комиссия по ценным бумагам США подала иск и получила разрешение на приостановку ICO (первичное размещение активов, номинированных в криптовалютах) Telegram Павла Дурова. Власти США считают, что токены были проданы в обход закона, а ответчики не предоставили своим инвесторам информацию о финансовых условиях, факторах риска и менеджмента Telegram, «как того требуют законы о ценных бумагах». О криптовалюте

Соединенные Штаты и Китай достигли «значительной первой фазы» торговой сделки, сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, для заключения торговой сделки понадобится до пяти недель. О ситуации

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции в Сирии, сообщил портал SITE Intelligence Group, отслеживающий действия боевиков в интернете. Никто из российских военных не пострадал. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, боевики активизировались на фоне военной операции Турции «Источник мира». Об операции

Прокуроры США начали расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по подозрению в нарушении законов о лоббизме, сообщила газета The New York Times. По ее данным, расследование в отношении господина Джулиани связано с делом двух задержанных бизнесменов советского происхождения Льва Парнаса и Игоря Фрумана, обвиняемых в нарушении правил финансирования избирательных кампаний, а также с отставкой посла США на Украине Мари Йованович. О ситуации

Исполняющий обязанности министра национальной безопасности США Кевин Макалинан ушел в отставку, сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, господин Макалинан покинул свой пост из-за желания проводить больше времени со своей семьей.