Боевики подорвали две бомбы на маршруте патрулирования российской военной полиции

В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы на маршруте патрулирования военной полиции РФ с разницей в 20 минут, сообщил брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин. По его словам, российские военные не пострадали.

«В результате был поврежден автомобиль сирийских органов безопасности, получили легкие ранения двое сирийских сотрудников»,— заявил господин Бакин на брифинге (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что боевики активизировались на фоне военной операции Турции «Источник мира».

Напомним, операция началась в среду, 9 октября. Анкара считает курдов террористами. Те утверждают, что в ходе авиаударов Турции гибнут мирные граждане. По данным ведомства, турецкие военные сумели освободить от террористов 11 деревень в сирийских поселении Эт-Телль-эль-Абьяд и городе Рас-эль-Айн.

МИД Турции ранее заявил, что причиной военной операции в Сирии стали поставки Вашингтоном оружия сирийским курдам. Анкара хочет занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдов. США пригрозили ввести против Турции санкции, если та начнет «этнические чистки» или допустит многочисленные жертвы среди мирного населения.

Подробнее об операции Турции в Сирии — в материале “Ъ” «“Источник мира” топит обе стороны».