И.о министра нацбезопасности США Макалинан ушел в отставку

Исполняющий обязанности министра национальной безопасности США Кевин Макалинан ушел в отставку, сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter. По его словам, господин Макалинан покинул свой пост из-за желания проводить больше времени со своей семьей.

«Кевин Макалинан проделал выдающуюся работу в качестве исполняющего обязанности министра национальной безопасности. Кевин... хочет проводить больше времени со своей семьей и перейти в частный сектор»,— написал президент США. Он отметил, что назначит нового министра на следующей неделе.

Напомним, господин Макалинан стал и.о. министра нацбезопасности США после отставки Кирстьен Нильсен в апреле текущего года. Ранее он занимал пост комиссара США по таможенному и пограничному контролю. Уход госпожи Нильсен, по данным телеканала CBS, был связан с большой реорганизацией ведомства.