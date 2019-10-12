Адвоката Трампа Руди Джулиани подозревают в нарушении законов о лоббизме

Федеральные прокуроры США начали расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по подозрению в нарушении законов о лоббизме, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. По их данным, расследование в отношении господина Джулиани связано с делом двух задержанных бизнесменов советского происхождения Льва Парнаса и Игоря Фрумана, обвиняемых в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

Также прокуроры проверяют обстоятельства отставки посла США на Украине Мари Йованович. Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что президент США отозвал ее после жалобы, что она препятствует попыткам убедить Киев провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. По данным газеты, господин Джулиани был убежден, что госпожа Йованович была «очень близка» к бывшему вице-президенту. Следователи планируют выяснить, нарушал ли господин Джулиани законы о предотвращении иностранного влияния на политику в США.

Пресс-секретарь адвоката Джеффри С. Берман от комментариев отказался.

Напомним, телефонная беседа между украинским и американским президентами стала поводом для начала процедуры импичмента, инициированной демократами. В ходе разговора Дональд Трамп предложил Владимиру Зеленскому начать расследование деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США и конкурента господина Трампа на президентских выборах 2020 года.

О том, как противостояние демократов и республиканцев грозит вылиться в конституционный кризис,— в материале “Ъ” «Ветви власти США отрешительно настроены».

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