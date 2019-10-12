ИГ взяла ответственность за взрыв бомб на пути российской военной полиции в Сирии

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции, сообщил портал SITE Intelligence Group, отслеживающий действия боевиков. Российские военные в результате инцидента не пострадали, легкие ранения получили два сирийских сотрудника

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин заявлял, что боевики активизировались на фоне военной операции Турции «Источник мира».

Напомним, операция началась в среду, 9 октября. Анкара считает курдов террористами. Те утверждают, что в ходе авиаударов Турции гибнут мирные граждане. По данным ведомства, турецкие военные сумели освободить от террористов 11 деревень в сирийских поселении Эт-Телль-эль-Абьяд и городе Рас-эль-Айн.

МИД Турции ранее заявил, что причиной военной операции в Сирии стали поставки Вашингтоном оружия сирийским курдам. Анкара хочет занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдов. США пригрозили ввести против Турции санкции, если та начнет «этнические чистки» или допустит многочисленные жертвы среди мирного населения.

Подробнее об операции Турции в Сирии — в материале “Ъ” «“Источник мира” топит обе стороны».