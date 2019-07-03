Нейронные сети приняли замечания

Эксперты при аналитическом центре «Форум» дали отрицательное заключение на проект стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ) в России. Замечания касаются чрезмерной апелляции документа к нейроподобным технологиям, а также его фокусировке на крупном и среднем бизнесе вместо более прогрессивных стартапов. Вопрос «Форума» поддерживают эксперты из других организаций. Однако в Минкомсвязи, не комментируя претензии по существу, считают обсуждение стратегии завершенным.

Экспертная группа при аналитическом центре (АЦ) «Форум» назвала «недостаточно проработанным» проект стратегии развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России до 2030 года. Как говорится в ее заключении (есть у “Ъ”), характеристика текущего положения дел в области ИИ в России «чрезмерно оптимистична и встречает возражения в профессиональных кругах». В документе нет прогнозов развития ИИ и сценариев действия властей в разных условиях, отмечают эксперты, а механизмы его реализации описаны «вскользь». В проекте стратегии не раскрыты интересы государства и общества: такой документ в принципе не может «стать источником приоритетов госполитики», подчеркивают эксперты.

Стратегию следует сфокусировать на малый бизнес, считает экспертная группа. Для улучшения координации работы и независимого рассмотрения конфликтов авторы предлагают учредить экспертный орган под эгидой контрольного управления администрации президента. Кроме того, группа рекомендует ограничить использование технологий ИИ в критических приложениях. «Это может быть управление реакторами АЭС, принятие решения о применении оружия, особенно массового поражения. Автоматическая система управления на основе нейронной сети вызывает беспокойство, так как не дает ответа о причинах принятия того или иного решения»,— пояснил входящий в экспертную группу аналитик Института исследований интернета Дмитрий Винник. Преимущественная апелляция к нейроподобным технологиям (нейросетям и нейрокомпьютерам), содержащаяся в проекте стратегии, формирует риски игнорирования ценных наработок других направлений, предупреждают эксперты.

АЦ «Форум» основан в 2010 году, его учредителем выступила Российская экономическая школа. В подготовке заключения на проект стратегии участвовали девять экспертов, включая директора АЦ «Форум» Александра Брагина, заместителя гендиректора Российской венчурной компании Евгения Кузнецова, директора по экономической политике НИУ ВШЭ Юрия Симачева и руководителя департамента интеллектуальных технологий Национального центра цифровой экономики МГУ Александра Райкова.

Ответственными за разработку подходов к стратегии ИИ назначены правительство РФ и Сбербанк. В обсуждении участвовали и другие компании, например Mail.ru Group и «Яндекс». Срок согласования и внесения проекта — до 30 июня. «Стратегию готовили большое количество экспертов, замечания максимально учтены. Сейчас он находится на финальной стадии рассмотрения в органах власти. Его рассмотрение немного затянулось»,— сообщил “Ъ” директор департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи Михаил Насибулин. Он также отметил, что АЦ «Форум» не уполномочен делать замечания к этому проекту. В Сбербанке от комментариев отказались.

Замечания экспертов «очень логичны», считает директор группы консультирования в области ИТ KPMG в России и СНГ Алена Дробышевская. По ее мнению, одно из слабых мест стратегии — ее замкнутость «в комплексе нейроподобных технологий», тогда как спектр потребностей проекта ими не ограничивается. Госпожа Дробышевская также поддержала идею экспертов о переориентации документа на стартапы: «С одной стороны, правительство их вроде бы активно поддерживает, но с другой — они почему-то не отражены в стратегии». Нужно четко определить задачи, решению которых посвящена стратегия, полагает Алена Дробышевская. Также необходимо проработать регулирование использования ИИ либо учесть изменения, которые необходимо будет вносить с учетом эволюции этих технологий, заключила она.

Кристина Жукова, Дмитрий Шестоперов