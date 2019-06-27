Экс-губернатор не согласен с «картелем»

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский подал иск к ФАС России в Арбитражный суд Москвы. Он обжалует решение антимонопольной службы о признании картельного сговора между ним, региональным миндортрансом и «Южуралмостом». После вердикта ФАС о причастности губернатора региона к антиконкурентному соглашению, в результате которого компания получила контракты на 2,4 млрд руб. на ремонт и содержание дорог, господин Дубровский был отправлен в отставку. Аналогичный иск к ФАС ранее подал «Южуралмост», Борис Дубровский привлечен к делу в качестве третьего лица. Юристы отмечают, вероятность успешно оспорить решение зависит от убедительности доказательств, положенных в основу дела ФАС.



Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. Заявитель оспаривает решение антимонопольного ведомства о признании факта картельного сговора между господином Дубровским, министерством дорожного хозяйства и транспорта региона и «Южуралмостом». Судебное заседание по делу назначено на 8 августа, его будет вести судья Светлана Кукина.

Аналогичный иск к ФАС России по оспариванию решения о картельном сговоре подало ранее АО «Южуралмост». Арбитражный суд Москвы назначил рассмотрение дела на 19 августа. В качестве третьих лиц по делу привлечены бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский и региональный миндортранс.

Как ранее сообщал “Ъ-Южный Урал”, ФАС России вынесла решение о картельном сговоре между губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, министерством транспорта и дорожного хозяйства региона и АО «Южуралмост» в марте. По данным антимонопольной службы, в результате антиконкурентного соглашения компания выиграла десять аукционов по ремонту и строительству дорог в регионе на общую сумму почти 2,4 млрд руб. при снижении цены контракта не более чем на 1,5%. С 2015 по 2018 годы более 90% договоров в этой сфере было заключено с магнитогорской компанией, ставшей монополистом на рынке. При этом, по данным ФАС, «министерством настойчиво совершались все возможные действия для заключения контрактов именно с АО “Южуралмост”, а реализации соглашений способствовали “факты систематического неформального взаимодействия сотрудников министерства и АО”». ФАС передала материалы дела в следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации и в Генеральную прокуратуру России, о ходе расследования после этого ничего не сообщалось.

После обвинения в организации картельного сговора губернатор Борис Дубровский ушел в отставку. Первым политическим решением назначенного на его место врио Алексея Текслера стало увольнение министра дорожного хозяйства и транспорта области Дмитрия Микулика, который фигурировал в материалах дела ФАС. Он освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Компания «Южуралмост» в 2019 году не смогла получить крупные контракты на ремонт и содержание дорог. Так, аукцион на дорожные работы в Челябинске на общую сумму 827,7 млн руб. выиграла компания из Нижнего Новгорода «Нижавтодорстрой». Контракт на 15,13 млрд руб. на содержание дорог в Челябинской области до 2021 года достался московской компании «Ойкумена». Однако у челябинского УФАС возникли подозрения, что «Южуралмост» мог привлекаться к исполнению контракта в качестве субподрядчика и таким образом вновь стал исполнителем работ. Госзакупку проверяли на предмет картельного сговора, о результатах не сообщалось. При этом в марте АО «Южуралмост» стало победителем аукциона на строительство крупной развязки на перекрестке улицы Дарвина и Троицкого тракта в Челябинске. При начальной цене контракта 992,8 млн руб. компания предложила наименьшую стоимость — 824 млн руб.

Перспектива успешного обжалования решения ФАС Борисом Дубровским и «Южуралмостом» напрямую зависит от убедительности доказательств, положенных в основу дела, считает партнер практики антимонопольного и регуляторного права международной юридической фирмы Integrites Вацлав Макарский. «Зачастую ФАС выносит решение в отсутствие прямых доказательств, используя совокупность косвенных, что вообще-то не запрещено»,— говорит эксперт. Изучив материалы дела о картельном сговоре Бориса Дубровского, областного мидортранса и «Южуралмоста», господин Макарский пришел к выводу, что антимонопольное ведомство в ряде случаев подтверждает свою позицию косвенными доказательствами. «Из дела видно, что ряд косвенных доказательств может и не свидетельствовать о совершении нарушения, например, факт получения юридических услуг предполагаемыми участниками соглашения в одной юридической фирме. Насколько остальных доказательств достаточно для принятия решения в пользу ФАС, решит суд»,— отмечает Вацлав Макарский.

Адвокат коллегии адвокатов «ЭкКорп-Защита» Олег Никуленко считает позицию истцов — Бориса Дубровского и «Южуралмоста» — «перспективной». Он отмечает, что если решение арбитражного суда будет вынесено в их пользу, и его вынесут раньше, чем завершится предполагаемое расследование по линии МВД и Генпрокуратуры, это может повлиять на избавление фигурантов от уголовной или иной ответственности. «Сейчас можно лишь отметить, что статья 90 Уголовно-процессуального кодекса содержит положения о том, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках арбитражного судопроизводства, признаются судом, прокурором и следователем без дополнительной проверки. Поэтому, если суд встанет на сторону компании, то, безусловно, судебное решение поможет доказать невиновность фигурантов дела»,— говорит эксперт.

Карина Кальярова