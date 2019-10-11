Возвращение на казнь

После убийства девятилетней Елизаветы Киселевой в Саратове ряд депутатов Госдумы выступил за снятие моратория на смертную казнь за убийство детей. Происшествие стало поводом для опроса на официальном аккаунте Госдумы в социальной сети «ВКонтакте»: «Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?» Источники “Ъ” уверяют, что опрос не имеет цели изучения общественного мнения для последующего рассмотрения инициативы. Хотя на официальном уровне данный вопрос депутатами не обсуждался, ряд опрошенных “Ъ” партийных лидеров готов выступить за снятие моратория на определенные виды преступлений. Почти 75% респондентов в паблике нижней палаты также поддержали эту инициативу.

В пятницу на странице официального аккаунта Госдумы «ВКонтакте» появился опрос, предлагающий читателям ответить на вопрос: «Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?» В посте были приведены мнения самих депутатов, успевших высказаться в течение дня.

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Вернуть смертную казнь предлагает представитель «Единой России» Евгений Примаков. Он считает, что такое наказание можно применять за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству. Также на возвращении смертной казни за совершение тяжких преступлений настаивает депутат Госдумы от Саратовской области Ольга Алимова (КПРФ).

«Если бы смертная казнь карала педофилов, убийц, насильников, террористов, то горе не приходило бы в наши дома. Заигрались в демократию и толерантность. Вернуть смертную казнь в Россию»,— написала Ольга Алимова в Facebook.

По словам секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, в партии «согласны» с позицией парламентария. Возобновление применения смертной казни, объяснил “Ъ” господин Обухов, является «одним из программных, общепартийных требований» коммунистов. Как сообщил “Ъ” пресс-секретарь лидера коммунистов Геннадия Зюганова Александр Ющенко, депутат Алимова «высказала свою точку зрения, и ее позиция может совпадать с позицией КПРФ». По его словам, и господин «Зюганов говорил, что на сегодняшний день в России не готовы полностью отказаться от смертной казни».

В свою очередь заместитель секретаря Генсовета ЕР Ольга Баталина призвала не принимать резких решений в ситуации, когда «нервы у всех накалены до предела»: «Серьезные решения только на спокойную голову».

Поводом для реакции депутатов стало жестокое убийство саратовской девятилетней девочки Лизы Киселевой. Ее тело нашли накануне. Подозреваемый в преступлении был задержан. Им оказался гражданин 35-летний Михаил Туватин, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера. Он дал признательные показания.

Источник в аппарате Госдумы в разговоре с “Ъ” заявил, что поводом к опросу подписчиков аккаунта Госдумы послужили разные позиции депутатского корпуса.

По его словам, опрос не является изучением общественного мнения для подготовки к рассмотрению инициативы о снятии моратория на смертную казнь. «Вчера произошли трагические события, которые потрясли всю страну и не оставили равнодушными никого. Депутаты дают разные оценки произошедшему. Опрос предлагает высказать свое мнение и участникам паблика, не более. Это не законодательная инициатива. Это не значит, что Госдума завтра будет рассматривать вопрос отмены моратория»,— заявил собеседник "Ъ".

При этом в руководстве парламентских партий однозначно не отрицают того, что такие дискуссии возможны. Первый заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов в разговоре с “Ъ” заявил, что пока эта инициатива не обсуждалась депутатами партии власти. Что касается его личной позиции, то она, по словам депутата, «сложная». С одной стороны, господин Неверов считает, что такое суровое наказание, возможно, и стоило бы вернуть за такие жестокие преступления, как педофилия и терроризм. По словам депутата, многие его коллеги по фракции придерживаются аналогичной позиции. Но с другой стороны, парламентарий отметил, что такую меру можно рассматривать только в случае неоспоримых доказательств вины. Иначе рано или поздно пострадает невиновный. «Это вопрос, который не имеет правильного ответа»,— заключил Сергей Неверов.

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливой России» в Госдуме Михаил Емельянов рассказал “Ъ” о внесенном справороссами «несколько лет назад» законопроекте об отмене моратория на смертную казнь для педофилов и террористов: «Мы выступаем за снятие моратория на смертную казнь за организацию и проведение террористических актов и педофилию, повлекшую за собой смерть ребенка. В таком ключе СР поддерживает отмену моратория на смертную казнь»,— заявил “Ъ” господин Емельянов.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский сообщил “Ъ” о намерении либерал-демократов «поддержать пожелание граждан вернуть смертную казнь». Однако он предупредил, «что мораторий не будет отменен, поскольку Россия — член Совета Европы, где все страны отказались от такого вида наказания». По словам господина Жириновского, вопрос отмены моратория «должны решать юристы, которые владеют статистикой», а возвращение смертной казни «не поможет гражданам защититься от преступных посягательств».

Однако с депутатами не согласна уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В разговоре с “Ъ” она выступила против возвращения такого рода наказания.

Подобной позиции придерживается и адвокат Дмитрий Зацаринский. Он отмечает, что «не зря в Соединенных Штатах расследования и судебные разбирательства по данным преступлением длятся годами: проходят различные апелляции, кассации». Как утверждает адвокат, такая процедура предусмотрена для того, «чтобы невиновные граждане не пострадали».

По словам господина Зацаринского, «в практике много историй, когда невиновных людей осудили, впоследствии они отбывали долгие сроки заключения и некоторые, к сожалению, были казнены».

Господин Зацаринский отметил, что за преступление маньяка Андрея Чикатило успели казнить несколько невиновных людей. Также он напомнил “Ъ” о подписанном Россией 16 апреля 1997 года протоколе №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод в вопросе отмены смертной казни в мирное время. Несмотря на то, что протокол так и не прошел процедуру ратификации в Российской Федерации, на использование смертной казни наложен запрет. По словам господина Зацаринского, «возвращение смертной казни и ее применение усугубит и усложнит непростую ситуацию, в которой оказалась Россия на международной арене». По его словам, в отмене моратория на смертную казнь «нет никакой необходимости». Как юрист и адвокат, Дмитрий Зацаринский считает, что вопрос возвращения смертной казни «должно решить российское общество на референдуме».

На момент написания заметки на странице Госдумы «ВКонтакте» за отмену моратория выступили 74,94% респондентов — 22 281 человек. Против — 5298 опрошенных, что составило 18,53%. Высказали иную позицию всего 1007 человек. Общее количество проголосовавших по данным на 20:57 по московскому времени — 28 586 человек.

Отметим, что Государственная дума неоднократно просила россиян рассказать о своей позиции в социальных сетях. “Ъ” обнаружил в паблике нижней палаты в социальной сети несколько подобных опросов. Представителям Госдумы было интересно, поддерживают ли граждане закон о запрете контактной притравки, считают ли граждане необходимым прививать детей, стоит ли приравнивать сожительство к официальному браку, какие законы нужны стране больше всего, поддерживают ли россияне возвращение доступа бездомным животным в подвалы жилых домов, введение бесплатной регистрации животных, создание зоополиции, а также запрет хостелов в жилых домах и ужесточение ответственности за пьяное ДТП со смертельном исходом.

Никита Прокшин, Андрей Винокуров