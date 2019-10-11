Число умерших курильщиков вейпов в США выросло до 26

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), выявлено уже 1299 случаев легочной болезни у курильщиков электронных сигарет, или вейпов, в 49 штатах, округе Колумбия и на одной американской территории. За одну только последнюю неделю число заболевших выросло более чем на 200 человек.

Число смертей также растет. Если в середине сентября врачи подтвердили шесть случаев смерти в результате легочной болезни, связанной с использованием электронных средств для курения, то сейчас этих случаев уже 26. При этом специалисты CDC по-прежнему не могут точно сказать, что именно вызывает болезнь у курильщиков, хотя они отмечают, что в большинстве случаев пациенты использовали жидкости с содержанием тетрагидроканнабинола. CDC вновь призывает курильщиков пока воздерживаться от использования электронных устройств для курения с содержанием тетрагидроканнабинола и никотина.

Алена Миклашевская