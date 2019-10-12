Регистрируй это

Пермские компании «Пермалко» и «Управляющая компания „ЭКС“» пытались зарегистрировать в своей собственности бренд «Реальные пацаны». Обоим участникам Роспатент отказал. Отметим, что телеканал «ТНТ» зарегистрировал за собой торговую марку позже обращения пермских компаний. Эксперты считают интерес к известным брендам оправданным. В случае регистрации бренда другими ТНТ пришлось бы доказывать свои права в суде, и практика не всегда на стороне правообладателя, добавляют они.



Как выяснил “Ъ-Прикамье”, сразу две пермские компании пытались зарегистрировать право на бренд «Реальные пацаны». Это ООО «Управляющая компания „ЭКС“» (входит в ГК «ЭКС» бывшего губернатора Олега Чиркунова) и АО «Пермалко». Как свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс», УК «ЭКС» подавала заявку еще в июле 2017 года, АО «Пермалко» — в октябре 2018-го. Обоим претендентам в регистрации прав было отказано.

Отметим, что АО «ТНТ-Телесеть», обладатель прав на показ телесериала «Реальные пацаны», озаботился регистрацией одноименной марки лишь постфактум — заявка на регистрацию ТМ от телеканала поступила через несколько дней после подачи заявки со стороны УК «ЭКС». С ноября 2018 года бренд «Реальные пацаны» зарегистрирован за ТНТ, срок действия патента — до 2027 года.

Гендиректор «Пермалко» Олег Котельников сообщил “Ъ-Прикамье”, что в компании возникает много идей по поводу новых названий.

«Такие попытки происходят десятками. Мы постоянно ищем варианты. Это был бы один брендов, исходя из принадлежности к Перми»,— пояснил гендиректор.

Замдиректора ГК «ЭКС» по юридическим вопросам Алексей Бодров сообщил “Ъ-Прикамье”, что Роспатент отказал компании, поскольку посчитал, что использование бренда будет вводить в заблуждение относительно производителя телесериала. ГК «ЭКС» хотела использовать этот бренд для производства различной продукции, пояснил топ-менеджер группы.

Отметим, что, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», УК «ЭКС» также пыталась зарегистрировать бренды «Русское бедное» (знаменитая выставка в музее PERMM, по данным “Ъ-Прикамье”. Под этим названием ставший виноделом Олег Чиркунов планировал продавать вино в Европе), «Космонавт Леонов», «Пермское губернское», «ГОСЗНАК», «Достоевский».

Зато холдингу в 2017 году удалось зарегистрировать за собой марки «Звериный стиль», «Географ» (в Перми был снят фильм «Географ пропил глобус»), «Пермский период».

«Реальные пацаны» — российский комедийный телесериал о жизни гопника Коляна и его друзей — Антохи и Вована. Сериал официально признан культурным достоянием Пермского края. Транслировался в эфире телеканала «ТНТ» с 8 ноября 2010 года по 23 апреля 2019 года. Производился «Гудсторимедиа», которое в 2013 году приобрело «Газпром-медиа», владелец ТНТ.

Старший партнер юридической компании Versus.legal Александра Курдюмова отмечает, что практика регистрации известных брендов чужими компаниями встречается часто.

По ее данным, чаще всего чужие названия регистрируют так называемые «патентные тролли» — с целью дальнейшей перепродажи владельцам реального бизнеса. На известные бренды претендуют и обычные компании-участники рынка в целях конкурентной борьбы, считает она. Для правообладателя досрочно прекратить товарный знак конкурента можно, если доказать, что знак не используется на рынке более трех лет. Или же попытаться отменить чужой товарный знак, ссылаясь на введение в заблуждение либо недобросовестную конкуренцию. Александра Курдюмова поясняет, что первые дела часто выигрываются правообладателями, а вторые споры редко заканчиваются победой.

Вице-президент Пермской ТПП Елена Гилязова считает, что использование известных брендов для компаний — «интересная тема». В случае если есть возможность зарегистрировать такой бренд за собой, этим надо пользоваться, полагает она:

«Это в правовом поле. ТНТ надо было внимательно относиться к своей собственности и регистрировать ее как положено»,— говорит эксперт.

Она напоминает, что вскоре истекает срок действия бренда «Пермская картошка», и если правительство края его не зарегистрирует, то власти потеряют на него право и любой сможет им воспользоваться.

Вячеслав Суханов