КНР снимает ограничения на иностранное владение рядом китайских финансовых компаний

Китайская комиссия по ценным бумагам (CSRC) сообщила, что с 2020 года иностранные компании смогут подавать заявление на получение полного контроля над определенными китайскими компаниями, работающими на финансовом рынке. Ранее иностранные инвесторы могли владеть долей не более 51%.

Согласно представленному CSRC графику, с 1 января 2020 года иностранные компании смогут подавать заявки на покупку китайских компаний, торгующих фьючерсами, с 1 апреля — на взаимные фонды, с 1 декабря 2020 года — на компании, ведущие операции с ценными бумагами. При этом снятие ограничений на стопроцентное иностранное владение китайскими финансовыми компаниями произойдет на год раньше обещанного: прежде власти КНР обещали сделать это в 2021 году.

Алена Миклашевская