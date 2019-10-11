Взносы за капремонт в Петербурге в 2020 году могут вырасти почти в 1,5 раза

В Петербурге в 2020 году почти в 1,5 раза могут увеличиться взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Это следует из проекта постановления городского правительства, размещенного на официальном сайте Смольного.

Согласно представленному документу, расценки по всем типам жилых зданий увеличатся на 2 рубля. В процентном соотношении подорожание составит 40-49%.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в начале текущего года ставка тарифа на капремонт выросла на 1 рубль. В настоящий момент минимальный размер взноса составляет от 4 до 5 руб. за «квадрат» в месяц.

Также сообщалось, что на следующий год Жилищный комитет Петербурга попросил на капитальный ремонт из бюджета 4,4 млрд руб.