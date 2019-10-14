«Для нас актуально ускорение работы с портфелями кредитов физлиц»

Как будут работать с кредитными портфелями новые аккредитованные организации, какой объем задолженности им планируется передать, рассказал “Ъ” первый заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников.

— Почему АСВ расширяет число компаний, которые будут работать с просрочкой?

—Мы не расширяем число компаний, которые будут работать только с просроченными задолженностями, а системно строим свою работу с портфелями розничных кредитов, чтобы получить максимально возможные суммы в конкурсную массу банков. Да, у нас есть ряд аккредитованных агентством компаний по комплексному сопровождению портфелей кредитов физических лиц, но это направление недостаточно эффективно. Из пяти компаний, аккредитованных на данный момент, две не принимают участия в отборах, а еще две имеют проблемы с исполнением обязательств перед АСВ.

Сегодня в портфеле агентства находится 267 млрд руб. кредитов, которые были выданы физическим лицам. Это приблизительно 500–650 тыс. заемщиков. И нам крайне важно с первых месяцев, когда банк попадает в процедуру ликвидации, обеспечить поддержку этого портфеля. Необходим регулярный контакт с заемщиками, регулярный мониторинг того, что происходит с кредитным портфелем. Это не работа с проблемными задолженностями, это управление портфелем розничных кредитов.

Мы хотим увеличить число аккредитованных участников до 12, предполагаем, что на ближайшее время такого количества нам хватит. Кроме того, расширение числа работающих с АСВ компаний обеспечит полноценную конкурентную среду, а значит, высокое качество и снижение стоимости предоставляемых услуг.

— Будут ли изменены принципы работы с долгами?

— Принципы работы останутся прежними, и в первую очередь базовый принцип — нам нужно сохранить качество портфеля и подготовить его к продаже на рынке по максимально возможной цене. А для этого нужно сохранить его качество с первых месяцев.

Мы отбираем тех, кто имеет опыт работы с большими массивами розничных портфелей, но задача по функционалу принципиально другая, нежели та, которую они обычно решают в своей повседневной деятельности. Грубо говоря, мы этим организациям передаем документы «мешками», и они должны понять качество кредитов, сделать сортировку портфелей на дальнейшую продажу и при этом обеспечивать взаимодействие с заемщиками.

Для нас актуально ускорение работы с портфелями кредитов физических лиц.

— Как компании будут работать с переданными кредитами? Будут ли они работать с просрочкой вплоть до судебной стадии?

— Мы передаем в работу прежде всего портфели розничных кредитов. Речь пока не идет о передаче отдельных кредитов физических лиц, выданных на идентичных условиях. Это комплексная работа: компании, которые мы приглашаем на эту номинацию, должны портфель рассортировать по степени «проблемности», подобрать к нему все необходимые документы, обеспечить взаимодействие с клиентом, поддерживая с ним регулярную связь, то есть, осуществляя soft collection (досудебное взыскание, в основном с помощью дистанционных способов.— “Ъ”).

В тех случаях, когда мы сталкиваемся с просрочкой исполнения обязательств, особенно свыше 60 дней, мы уже должны переходить к судебным процедурам — legal collection. Это тоже задача этих компаний.

Решение о необходимости привлечения организаций будет приниматься отдельно по каждому портфелю и по каждому банку.

— Сколько долгов было передано ранее аккредитованным компаниям?

— В настоящее время в работе у коллекторов находится более 95 тыс. кредитов на сумму более 13 млрд руб.

— Какую долю из 267 млрд руб. задолженности физических лиц вы планируется передать вновь выбранным организациям?

— Данный объем включает в себя различные виды кредитов — и ипотечные, и автокредиты, и прочие. В рамках сопровождения портфелей передавать предлагается в первую очередь потребительские кредиты физлиц. К концу 2019 года планируется передать долги на сумму не более 3 млрд руб. В 2020 году к передаче ожидается в суммарном объеме до 30 млрд руб. Но независимо от их передачи в работу все кредиты, предоставленные физлицам, в ходе конкурсного производства, как правило, должны быть выставлены на торги.

Интервью взяла Светлана Самусева