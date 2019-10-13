По профессии — боксер, по призванию — душитель Как раскрыли самого жестокого маньяка в истории США

На минувшей неделе ФБР объявило 79-летнего Сэмюэля Литтла самым жестоким серийным убийцей в истории США. Он считается виновным в смерти 92 женщин и одного мужчины в период с 1970 по 2005 годы. Расследование его преступлений велось семь лет, а началось в общем-то случайно.

Бомж с тяжелым прошлым

В 2012 году в Луисвилле (штат Кентукки) в приюте для бездомных по обвинению в хранении наркотиков был задержан темнокожий пенсионер Сэмюэль Литтл. Очередной арест этого человека представителей властей не удивил: он уже много раз оказывался под следствием и за решеткой. В его активе были задержания правоохранительными органами чуть ли не каждого штата за наркотики, изнасилования, вооруженные ограбления, кражи, нарушение общественного порядка и другие преступления.

В ходе следствия он был переправлен в Калифорнию, где полиция взяла образцы его ДНК. И вдруг тот же образец ДНК всплыл в связи с тремя нераскрытыми убийствами в 1987–1989 годах в Лос-Анджелесе. На последовавшем в 2014 году суде Литтл не признал себя виновным, но в итоге был осужден и приговорен к трем пожизненным срокам без права помилования.

После этого за Литтла взялось подразделение ФБР по предотвращению насильственных преступлений (Violent Criminal Apprehension Program, ViCAP). Его специалисты анализируют серийные убийства и убийства на сексуальной почве, помогают раскрывать похищения людей, преступления без видимых мотивов, а также расследуют давние убийства. Случай Литтла как нельзя лучше подходил под специфику работы подразделения. Однако вплоть до весны 2018 года ViCAP не удавалось продвинуться в его разработке: косвенных улик было много, но Литтл все подозрения отвергал.

Все изменилось, когда к следственной группе присоединился техасский рейнджер Джеймс Холланд. Он обладал редким талантом входить в доверие к преступникам и убеждать их признаться в содеянном. Пообщаться с Литтлом, по собственному признанию рейнджера, ему хотелось не только потому, что к нему за помощью обратилось ФБР, но и из личного интереса:

как человеку удавалось десятилетиями скрывать свои преступления и уходить от правосудия?

Техасец стал ежедневно приходить в тюрьму к Литтлу. Он вел с ним неспешные беседы, угощал пиццей и искал ключ, который помог бы открыть дверь в скрываемое преступником прошлое.

Гастролер с тяжелым ударом

Холланд понял, что Литтл неглуп, но тщеславен. Ему нравится думать о себе как о выдающемся преступнике, на чем рейнджер в результате и сыграл. Они провели вместе 700 часов — постепенно преступник начал раскрываться.

Сам Холланд не может точно объяснить, почему Литтл решил сознаться. «Ну, возможно, я просто ему понравился»,— предположил рейнджер в интервью CBS News. Начав, Литтл уже не мог остановиться.

Он рассказывал о новых и новых совершенных им убийствах. Припоминал мельчайшие и иногда жуткие подробности. Обладая фотографической памятью и способностями к рисованию, Литтл сделал более 30 портретов своих жертв. Он подробно описывал места преступлений, даже детали и цвет одежды, аксессуары, рост убитых. Только вот даты убийств не всегда мог назвать точно.

В целом картина складывалась следующая. С 1970 по 2005 год бывший боксер-профессионал разъезжал по стране на автомобиле. Время от времени он знакомился с какой-нибудь женщиной и проводил с ней какое-то время. Потом завозил ее в глухое место, сильным ударом валил на землю и душил, получая сексуальное удовлетворение. Затем прятал тело.

Лишь в одном случае его жертвой оказался молодой мужчина. Но, знакомясь с Литтлом, тот просил называть себя женским именем и был одет в женскую одежду, хотя преступника это в заблуждение не ввело. Только однажды он не задушил свою жертву, а утопил, поскольку рядом оказался водоем. Практически все убитые были чернокожими.

Согласно показаниям, Литтл совершил убийства в 19 штатах. Больше всего жертв было во Флориде и Калифорнии.

Такой разброс преступлений по штатам стал одной из причин, по которым правоохранительные органы не могли выстроить эти убийства в одну серию.

Литтл продуманно подходил к выбору очередной жертвы. Они были или проститутками, или наркозависимыми, или одинокими, или живущими далеко от родных. После пропажи их мало кто искал. А если тело находили, то решали, что человек умер от естественных причин или в результате несчастного случая.

Весельчак с тяжелым проклятием

За прошедшие с момента признаний Литтла полтора года ФБР смогло подтвердить 50 убийств из тех 93, в которых он сознался. На минувшей неделе ведомство опубликовало заявление, официально признав Сэмюэля Литтла самым жестоким по числу жертв серийным убийцей в истории США. Ранее таковым считался «убийца с Грин-Ривер» Гэри Риджуэй, на счету которого 49 доказанных убийств женщин.

ФБР оцифровало все нарисованные Литтлом портреты. Также опубликованы видеозаписи допросов, на которых преступник описывает отдельные убийства.

Следователи надеются таким образом найти свидетельства о 43 пока неизвестных жертвах. Специалисты не исключают, что Литтл не соврал, что убил 93 человек. Все, что он рассказывал до сих пор, в точности подтвердилось. А ему, судя по видео, нравится теперь вспоминать это свое прошлое.

Он охотно рассказывает обо всем, временами усмехаясь или даже смеясь при воспоминаниях о жертвах. «Не думаю, что кто-то еще делал то, что я любил делать,— говорит он в одном из видео.— Я один такой в целом мире. Но это не честь. Это проклятие».

Алена Миклашевская