«Он был человеком-легендой, пришедшим к нам откуда-то с небес»

На 86-м году жизни умер 11-й советский космонавт Алексей Леонов. В 1965 году он стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. О том, каким коллеги и друзья запомнили Алексея Леонова — в прямой речи “Ъ”.

Чем известен Алексей Леонов Читать далее

Олег Сысуев, первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка (Алексей Леонов с 2000 года был у него советником):

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

— Не стало очень близкого мне и моей семье человека. Для меня он был простым, доступным, ироничным, веселым и мудрым старшим товарищем, с которого я брал пример. Самое важное, чему он всегда меня учил, показывая и доказывая это своим примером, что главное в жизни — оставаться человеком. Он, безусловно, был великим человеком, человеком-легендой, пришедшим к нам откуда-то с небес. И таким он был не только для меня, но и для очень многих.

Кэтлин Льюис, куратор отдела космической истории, специалист по российской космической программе Национального музея воздухоплавания и астронавтики Смитсоновского института:

Фото: Smithsonian Journeys

— Алексей Леонов был олицетворением космической гонки между Соединенными Штатами и Советским Союзом и ее краткой приостановки для совместной работы в области космических полетов человека. Мало кто смог достичь таких же высот, как он, в том, что касается технической и общественной сторон полетов человека в космос. Популярность космических исследований в значительной мере выросла из способности общественности идентифицировать себя лично с теми, кто играл видную роль в этой сфере. В Соединенных Штатах эту роль играл Джон Гленн. В Советском Союзе это был Алексей Леонов. И его влияние было глобальным.

На протяжении всей своей карьеры Леонов заботился о сохранении истории космических полетов. В своих рисунках и картинах он делится впечатлениями от своих полетов. На протяжении десятилетий он щедро жертвовал свое время, талант и материальные ценности в фонды Национального музея воздухоплавания и астронавтики Смитсоновского института. В октябре 1975 года он и его коллеги по испытательному проекту "Аполлон Союз" высадили деревья в западной части территории недавно построенного, но еще не открытого Национального музея воздухоплавания и астронавтики. В 1986 году он любезно подарил музею один из своих мундиров летчика советских ВВС. В конце прошлого века он записал на пленку интервью, которое было включено в ознакомительный фильм на выставке нашего музея “Космическая гонка”, проходившей в 1997 году. В галерее есть воздушный шлюз и скафандр, который он использовал, когда готовился к своей первой прогулке в космосе.

Нам будет его очень не хватать.

Павел Виноградов, космонавт, Герой Российской Федерации, совершил семь выходов в открытый космос:

Фото: Sergei Remezov / Reuters

— Я знаю Алексея Архиповича уже лет тридцать пять, если не больше, и мне довелось с ним достаточно много работать, когда я еще не был космонавтом. Он вел очень много интересных программ, был заместителем руководителя центра подготовки космонавтики как раз, все экипажи, которые готовились в центре, были в его епархии. Алексей Архипович, безусловно, был профессионалом высочайшего уровня, но главное, наверное, не это, он был очень добрый, веселый, отзывчивый человек, несмотря на все его большие регалии, звания и так далее. Человек, к которому можно было просто подойти и сказать: «Алексей Архипович, вот у меня то-то и то-то». Он знал не то чтобы всех космонавтов, он знал их жен, детей. Безусловно, это потеря для нас, и очень большая.

Артур Чилингаров, президент Ассоциации полярников, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации:

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

— Ушел из жизни Алексей Архипович Леонов. Не только Россия, весь мир потерял Героя Планеты Земля. Он стал первым на Земле человеком, вышедшим в открытый космос, первым художником, увидевшим нашу планету из космоса и показавшим ее всему человечеству. Говоря об Алексее Архиповиче, в большинстве случаев говорим — первый. Не стало рядом моего друга, легендарного космонавта, но с нами и в наших сердцах навсегда сохранится память о Великом Патриоте нашей Родины, космическом первопроходце. Вся его жизнь станет для нынешнего и будущих поколений россиян прекрасным примером честного служения своему государству. Самые искренние соболезнования родным и близким и друзьям Алексея Архиповича от российских полярников.

Олег Вайсберг, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН:

Фото: "Научная Россия" / Николай Малахин

— Я лично с ним знаком не был, хотя и присутствовал на 40-летии их проекта, их полета, слушал, что он рассказывал. Я думаю, что он очень неординарный человек. А если учесть его полеты, выход в космос, конечно, это было фантастическое испытание для человека, первый раз выйти. Для этого нужно быть очень храбрым человеком. Поэтому я ценю его достаточно высоко, он ведь еще участвовал в программе «Союз—Аполлон», достойная фигура и как личность, за которой чувствуется его деяния. Конечно, уход Алексея Архиповича для всех нас — огромная потеря. И пусть я не был его знакомым, другом, но я, безусловно, его чту.

Федор Юрчихин, российский космонавт, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт РФ (пять раз летал в космос):

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

— Мир потерял великого человека. Он был удивительно многогранен и, безусловно, одарен искрой божьей. Он был человеком, изменившим мир. У него было огромное количество самых разных талантов, это был человек-Вселенная. За что бы он ни брался, все у него получалось. Был очень жизнелюбивым и, несмотря на разные сложности в жизни, всегда в первую очередь думал об окружающих. Для меня он останется человеком жадным до дел и самых разных проектов, за которые, когда он брался, всегда старался довести до конца. А с каким удовольствием он рисовал российские исторические корабли, и, чтобы они в точности соответствовали оригиналам, много времени проводил в архивах, изучая их строение и чертежи. Он всегда с большим удовольствием встречался с молодежью, возил молодых космонавтов в Гагарин. Самым страшным для него было то, что тяжелая болезнь не давала ему возможности передвигаться. Он настоящий гражданин и патриот России и мира. Его деяния принадлежат всему человечеству.

Лев Зеленый, директор Института космических исследований, академик РАН:

Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

— Я сейчас в Болгарии, сообщил эту плохую новость болгарским товарищам и все очень расстроились. Леонова любили в Болгарии, где он часто бывал, дружил с болгарскими исследователями космоса. Человек с выходом в открытый космос открыл новую эпоху, и мы только недавно, когда были раскрыты документы, поняли, насколько это было сложно и драматично, осознали, какой подвиг он совершил. Он также сыграл важную роль в программе «Союз—Аполлон», она тогда казалась несвоевременной в разгар Холодной войны, но оказалось, что это очень полезная вещь, потому что многие находки, наработки той программы использовались позже при создании МКС, которая работает до сих пор. Я также поклонник его картин, которые он активно рисовал, особенно в последние годы, и открыл новое искусство, он видел космос, пропустил через себя и перенес на холст. Чувствуется, что это не просто фантазия, а фантазия, основанная на опыте, и потому они производят сильное впечатление.