Чем известен Алексей Леонов

11 октября умер советский космонавт Алексей Леонов — первый человек, вышедший в открытый космос. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Леонов Алексей Архипович родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Западно-Сибирского края (в настоящее время — Кемеровская область). Жил в Кемерово, с 1948 года — в Калининграде. Окончил Чугуевское военное авиационное училище (1957) по специальности «летчик-истребитель» и Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского (1968) по специальности «конструкция и эксплуатация воздушно-космических аппаратов и двигателей к ним».

С 1957 года служил летчиком 113-го истребительного авиационного полка 10-й Гвардейской истребительной авиационной дивизии 69-й Воздушной армии Киевского военного округа, с 1959 года — старшим летчиком 294-го отдельного разведывательного авиационного полка 24-й Воздушной армии в составе группы советских войск в Германии. В 1960 году стал членом отряда Центра подготовки космонавтов (ЦПК) ВВС, вошел в число первых 20 летчиков, отобранных для полета в космос.

18 марта 1965 года совместно с Павлом Беляевым совершил полет в космос в качестве второго пилота на корабле «Восход-2», став 11-м советским космонавтом. Во время полета стал первым в истории космонавтом, вышедшим в открытый космос, провел за пределами корабля 12 минут и 9 секунд.

В 1967–1970 годах возглавлял группу космонавтов, готовившихся к полету на Луну. После закрытия лунной программы в 1970 году занял пост заместителя начальника ЦПК.

Свой второй полет в космос Алексей Леонов совершил 15–21 июля 1975 года, в качестве командира экипажа участвовал в первой стыковке кораблей разных стран — советского «Союза-19» и американского «Аполлона». Общий налет после двух космических полетов составил 7 суток 33 минуты и 8 секунд. С 1976 года занимал должность командира отряда космонавтов, с 1982 по 1991 год — первого замначальника ЦПК по летной и космической подготовке.

В 1991–1992 годах занимал руководящие должности в международной компании «Четек», был директором фирмы «Четек-космос». В 1992 году вышел в отставку в чине генерал-майора. В том же году был избран президентом фонда «Альфа-Капитал», учрежденного «Альфа-групп». В 2000 году занял должность вице-президента Альфа-банка, затем занимал должность советника первого зампредседателя совета директоров Альфа-банка Олега Сысуева. Также входил в консультационный комитет инвестиционного фонда Baring Vostok.

Кандидат технических наук, автор более десяти научных работ и четырех изобретений, а также ряда книг, среди которых «Выхожу в открытый космос», «Пешеход космоса», «Солнечный ветер». Входил в Международную и Российскую академии астронавтики, был членом высшего совета партии «Единая Россия».

Дважды Герой Советского Союза. Награжден двумя орденами Ленина, орденами Красной Звезды, Дружбы, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степеней, рядом иностранных наград.

Увлекался живописью, написал около 200 картин. В 1965 году был принят в Союз художников СССР, с 2004 года был почетным членом Российской академии художеств. Являлся заслуженным мастером спорта СССР, имел второй разряд по велоспорту и третий разряд по фехтованию.