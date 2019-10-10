СКР и прокуратура проверяют информацию об избиении учителем школьников в Тюменской области

Прокуратура Тюменского района и СУ СКР по Тюменской области проводят проверку информации СМИ и группы в социальной сети «ВКонтакте» «ЧС Тюмень» об избиении учеников девятого класса в одной из школ поселка Боровский на уроке ОБЖ.

Сегодня днем в «ЧС Тюмень» появился видеоролик с урока ОБЖ. На нем якобы учитель ударяет и толкает детей, спрашивая, кто из них «особенный», называя их дебилами и нецензурными словами. «Не п...л никто вас. Я буду»,— кричал он. Ученики переспрашивали, что они сделали, но тот лишь отвечал, что ничего.

Местное онлайн-СМИ «Вслух.ru» позднее опубликовало видео с извинениями начальника управления образования Тюменского района Ольги Буториной. По ее словам, об инциденте им стало известно уже с утра. В школу «сразу выехала» комиссия от управления образования. «Учитель уволен по ст.336. Сейчас все школьные документы проверяются. С детьми работает педагог-психолог. Также помощь психолога предложена родителям детей, которые были вовлечены в инцидент»,— сообщила госпожа Буторина.